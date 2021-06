AMD lancera le FSR, le concurrent au DLSS de Nvidia, le 22 juin 2021

AMD a annoncé que tous les détails sur le FidelityFX Super Resolution seront dévoilés le 22 juin prochain. Attendue depuis un moment maintenant, la technologie se veut concurrente du DLSS de Nvidia, à une différence près : elle sera compatible avec toutes les cartes graphiques, en plus des consoles comme la PS5 et la Xbox Series X.

AMD a visiblement de nombreuses nouveautés sous le manteau. En levant le voile sur les Radeon RX 6800M, 6700M et 6600M, la firme a de nouveau teasé l'arrivée prochaine du FidelityFX Super Resolution, ou FSR, la technologie concurrente du DLSS de NVIDIA. Très attendue par les joueurs pour ses promesses de performances accrues, cette dernière a désormais une date de lancement : le 22 juin prochain.

Tout comme le DLSS, le FSR s'applique donc à chacun des jeux sans faire de cas par cas. L'idée est ici de générer une image haute résolution de chaque frame, tout en apportant la puissance de calcul nécessaire à la carte graphique pour afficher des mouvements fluides. Pour faire la démonstration des résultats obtenus, AMD s'est appuyé sur le très populaire – et gourmand en ressources – Godfall.

AMD rend le FSR compatible sur toutes les cartes graphiques

Le FSR fonctionnera sur un total de 4 modes : Ultra Quality, Quality, Balanced et Performance. Sur la Radeon RX 6800 XT, le jeu de Gearbox Software tourne ordinairement en 4K/49 FPS. Des chiffres qui grimpent progressivement en fonction du mode sélectionné, puisque l'on obtient 78 FPS en Ultra Quality, 99 FPS en Quality, 124 FPS en Balanced puis 150 FPS en Performance. Au total, les joueurs bénéficieront d'un gain de performances de 60 à 300%, assure AMD.

Sur le même sujet : AMD Radeon RX 6900 XT, 6800XT, 6800 tout savoir sur les cartes graphiques

On le savait déjà, mais le constructeur a également confirmé que “une fois disponible, le FSR peut être utilisé sur de multiples plateformes sans restriction”. Un argument de taille face au DLSS, qui lui n'est disponible que sur les cartes RTX 2000 et RTX 3000. Chose assez étonnante, les cartes graphiques Nvidia pourront donc utiliser la technologie d'AMD. On la retrouvera également sur les RX Vega, RX 500, RX 5000 et RX 6000, ainsi que sur la PS5 et Xbox Series X.