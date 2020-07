Gabe Newell, le patron de Valve (derrière la plate-forme Steam) a choisi son camp en ce qui concerne la future guerre des consoles entre la PS5 et la Xbox Series X. Pour lui, ce sera Xbox, même s’il avoue ne pas avoir d’intérêt dans la rivalité entre Sony et Microsoft.

Gabe Newell est une sommité dans le monde du jeu vidéo. Créateur d’Half Life et de la plate-forme Valve, c’est l’une des figures de proue du monde du PC. Mais quand on lui demande de choisir entre les deux nouvelles consoles, sa décision est toute faite : ce sera une Xbox. Toutefois, il avoue ne pas se sentir concerné par les sorties à venir.

Gabe Newell s’est retrouvé confiné en Nouvelle Zélande alors qu’il prenait des vacances bien méritées après le développement d’Alyx, et il y est toujours. Invité dans l’émission locale The Project, il a évoqué son séjour au pays des kiwis ainsi que ses projets autour de la VR. Mais la question des consoles nouvelle génération est venue sur le tapis. Le présentateur lui a tout simplement demandé qu’elle était la meilleure des deux entre la PS5 et la Xbox Series X.

« La Xbox. Parce que c’est comme ça. Mais je n’ai pas un grand intérêt dans la guerre des consoles. Nous faisons la plupart de nos jeux sur PC. Mais à choisir entre les deux, je prendrais définitivement la Xbox. »

La Xbox Series X n’est pas la nouvelle génération de Microsoft

Il est vrai que techniquement, la Xbox Series X est supérieure à la PS5. Néanmoins, il est intéressant de noter que Microsoft ne va pas axer sa communication autour de la puissance, comme ce fut le cas avec la One X, mais autour des services.

Tous les jeux Xbox seront en effet disponibles sur le Game Pass, service à abonnement. Microsoft va aller encore plus loin en proposant de jouer sur Android à tous ses titres via son système en streaming xCloud. De plus, il faut noter que ces jeux seront également sur PC, ce qui signifie que la Series X ne sera que la vitrine de cette nouvelle génération pour Microsoft, qui se concentrera sur ses services.

La Xbox Series X et la PS5 sortiront avant la fin de l’année. Pour le moment, aucun des deux constructeurs n’a annoncé de date précise.