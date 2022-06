La Xbox Series X est de retour en stock : c’est le moment de passer à la NextGen !

La Xbox Series X refait son apparition sur le site de la Fnac. L'enseigne nous la propose aujourd'hui en association avec un jeu phare du line-up de la console : Halo Infinite. La team Xbox vous ouvre donc grandement les bras. Et si vous passiez à la NextGen ?

RETROUVEZ LA XBOX SERIES X + HALO INFINITE CHEZ FNAC

La Xbox Series X tout comme la PS5 sont toujours victimes de leur succès. Cela fait bientôt deux ans qu'elles sont arrivées sur le marché, mais les joueurs ne peuvent toujours pas se les offrir selon leur bon vouloir. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans le second semestre de 2022, il faut toujours s'armer de patience et jeter son dévolu sur des drops périodiques.

Cela étant dit, on assiste de plus en plus régulièrement au retour en stock de la Xbox Series X. C'est notamment le cas en ce moment sur le site de la Fnac. C'est le moment plus que jamais de passer à la nouvelle génération. D'autant plus que techniquement, la console Xbox n'a vraiment rien à envier à sa rivale de chez Sony et que cette dernière subit un plus grand déséquilibre entre l'offre et la demande.

Xbox Series X + Halo Infinite : le pack est de retour chez la Fnac

Ce pack Xbox Series X nous rappelle un autre qu'avait proposé la Fnac il y a quelques semaines. La console est ici toujours associée au jeu Halo Infinite qu'on ne présente plus. La différence étant que le nouveau bundle n'intègre pas la manette Xbox Elite Serie 2. C'est en tout cas une contrainte en moins puisque vous n'êtes pas obligé d'alourdir la facture avec un accessoire dont vous n'avez pas forcément besoin.

Avec le jeu, la Xbox Series X est ainsi proposée à 529,99 €, soit 30 € de plus que le prix de la console seule. Vous réalisez une économie sur l'ensemble sachant qu'il devrait en temps normal revenir à 569,99 €. Le jeu seul coûte en effet 70 €.

Rappelons pour finir que Microsoft a aussi la Xbox Series X en stock sur son site en ce moment. À l'heure où ces lignes sont écrites, elle n'est pas encore en rupture. C'est donc une autre chance d'acheter la console, surtout si vous la voulez seule et donc non insérée dans un pack.