Xbox Series X/S : la nouvelle interface fait la part belle aux fonds d’écran

Microsoft vient d'annoncer une bonne nouvelle aux membres du programme Insider. Dès cette semaine, ils vont pouvoir essayer la nouvelle interface de la Xbox Series X/S. Contrairement à la précédente mouture, ce design fait la part belle aux fonds d'écran.

Depuis son lancement en 2020, l'interface de la Xbox Series X/S peine à convaincre les joueurs. Les utilisateurs se plaignent notamment de son côté surchargé, la faute à la présence de nombreux tuiles imposantes qui occupent tout l'écran. Fatalement, l'interface de la Xbox Series X souffre de la comparaison avec celle de la PS5, bien plus épurée et claire.

Mais durant ces trois dernières années, Microsoft s'est efforcé de modifier cette interface pour répondre aux attentes des joueurs. Bon, pour l'instant, c'est encore loin d'être le cas mais la prochaine version semble prometteuse.

Microsoft répond enfin aux demandes des joueurs sur l'interface

En effet, le constructeur vient de confirmer l'arrivée en phase de test de la nouvelle interface Xbox dès cette semaine. Attention toutefois, seuls les membres Insider des programme Alpha et Alpha Skip-Ahead pourront profiter de cette nouvelle page d'accueil.

D'après Microsoft, “cette nouvelle version intègre les commentaires que vous nous avez adressés ainsi que tous les enseignements tirés de nos expériences précédentes”. Parmi les principaux griefs évoqués par les joueurs, on retrouvait notamment la trop grande taille des tuiles sur la partie supérieure de la page d'accueil. A cause d'elles, impossible de profiter convenablement des fonds d'écran. Plutôt dommage quand on sait que la Xbox Series X permet justement de créer ses arrière-plans personnalisés…

La nouvelle interface Xbox met en avant les fonds d'écran

Mais comme on peut le constater sur la capture d'écran fourni par Microsoft, des efforts ont été faits sur la nouvelle interface pour offrir une vue dégagée sur votre fond d'écran fétiche. Mais ce n'est pas tout puisque cette version remaniée de la HOME :

Facilite la navigation vers votre bibliothèque, le Microsoft Store, le Xbox Game Pass, la recherche et les paramètres en haut de votre page d'accueil grâce à l'introduction d'un nouveau menu d'accès rapide

Ajoute une fonctionnalité permettant de modifier rapidement l'arrière-plan par défaut et d'afficher le fond d'écran associé à chaque jeu en passant le curseur sur chaque tuile

La tuile “Mes jeux et applications” affichera une icône lorsque l'un de vos titres a été mis à jour ou qu'une action nécessite votre attention

Bien entendu, impossible de savoir pour l'instant quand Microsoft compte déployer cette nouvelle interface à tous les utilisateurs de Xbox Series.

Source : Microsoft