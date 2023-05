Xbox Game Pass : Weird West, Shadowrun, voici les jeux à venir en mai 2023

Microsoft vient d'annoncer l'arrivée de quelques jeux supplémentaires sur le catalogue du Xbox Game Pass en mai 2023. Au programme, de l'aventure, du jeu de rôle tactique, la découverte d'un Far West alternatif et mystique et du RPG au tour par tour.

Avis aux abonnés du Xbox Game Pass, Microsoft vient tout juste d'annoncer l'arrivée de quelques jeux supplémentaires au catalogue dans les prochains jours. Une très bonne nouvelle pour les utilisateurs en manque de nouveautés.

Néanmoins, rappelons que le service vient tout juste d'accueillir ce 2 mai 2023 un certain RedFall, le nouveau FPS du studio Arkane, connu notamment pour son travail sur la saga Dishonored, Deathloop ou encore Prey. Dernièrement, les abonnés ont également pu découvrir Minecraft Legends, ou encore le très sympathique The Last Case of Benedict Fox.

Liste des nouveaux à venir sur le Xbox Game Pass

Mais sans plus attendre, voyons ensemble la liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass en mai 2023 :

Redfall (Cloud, PC & Xbox Series X/S) – Disponible

(Cloud, PC & Xbox Series X/S) – Disponible Ravenlok (Cloud, console et PC) – 4 mai

(Cloud, console et PC) – 4 mai Weird West : Definitive Edition (Xbox Series X/S) – 8 mai

(Xbox Series X/S) – 8 mai Shadowrun Trilogy (PC) – 9 mai

(PC) – 9 mai Fuga : Melodies of Steel 2 (Cloud, console et PC) – 11 mai

Commençons donc par Redfall. Ce nouveau FPS vous invitera à arpenter l'île de Redfall, une petite bourgade américaine assiégée par une légion de vampires. Précisons que le jeu, bien que jouable en solo, a été pensé pour être parcouru entre amis jusqu'à 4 joueurs.

Poursuivons ensuite avec Ravenlok, un jeu d'aventure-action féérique qui met en scène une jeune héroïne destinée à accomplir une prophétie périlleuse. Le titre profite d'une direction artistique chatoyante tout en voxel.

Weird West quant à lui vous propose de découvrir un Far West d'un autre genre, où les mythes et légendes sont devenus réalité. Un excellent jeu, qui brille surtout par les nombreuses possibilités offertes par son gameplay et par les conséquences de ses actions sur l'histoire.

Enfin, concluons avec Shadowrun Trilogy et Fuga : Melodies of Steel 2. Le premier regroupe les trois jeux de rôle tactiques éponymes et cultes se déroulant dans un futur dystopique et cyberpunk. Quand au second, il s'impose comme la suite directe de l'excellent RPG au tour par tour Fuga : Melodies of Steel. Au programme, un système de combat amélioré et de un nouveau système d'évènements qui imposeront de prendre des décisions à même d'affecter l'ensemble de votre partie.