Xbox Series X/S : aucune augmentation de prix n’est à prévoir… pour l’instant

Microsoft ne devrait pas suivre le même chemin que Sony et augmenter les tarifs de ses consoles Xbox Series X et S, du moins pas pour l’instant. Aucune hausse des prix ne serait au programme, mais cela pourrait changer à l’avenir.

Le mois dernier, Sony a chamboulé le secteur des consoles de salon en annonçant une augmentation inattendue du prix de ses PS5. Les deux modèles ont vu leur tarif augmenter de 50 euros, faisant ainsi passer le prix de la version digitale à 449,99 euros, et la version standard à 549,99 euros. Ses concurrents, Nintendo et Microsoft avaient immédiatement réagi à cette annonce.

Nintendo avait promis que le prix de la Switch n’augmenterait pas malgré l’inflation, tandis que Microsoft avait elle aussi déclaré que les tarifs de ses deux consoles de dernière génération ne bougeraient pas. Dans une nouvelle interview accordée à CNBC, le boss de Xbox, Phil Spencer, a de nouveau assuré qu’aucune hausse n’était pour l’instant prévue, sans pourtant assurer que la situation ne changera pas à l’avenir.

Microsoft pourrait être amenée à augmenter les prix

Dans son interview, Phil Spencer a déclaré qu’il ne pensait pas que le moment était venu d'ajuster sa stratégie de tarification des consoles Xbox Series X et S, mais le boss de Xbox a ajouté qu'il n'était pas exclu de le faire à l'avenir. « Nous évaluons toujours nos activités pour l'avenir. Donc, je ne pense pas que nous ne puissions jamais dire sur quoi que ce soit que nous ne ferons jamais quelque chose », a-t-il déclaré. « Mais lorsque nous regardons nos consoles aujourd'hui, et vous en avez parlé – Série X et Série S – nous pensons que la valeur est incroyablement importante. Nous adorons la position de la Série S sur le marché, qui est notre console la moins chère. Plus de la moitié des nouveaux joueurs que nous trouvons arrivent par le biais de la Série S ».

Phil Spencer poursuit en assurant que Microsoft n’a pour l’instant pas de projet de hausse de tarif de ses consoles. D’après Microsoft, augmenter ses tarifs dans la conjoncture actuelle serait une mauvaise décision pour ses clients, qui sont plus que jamais en difficulté économique à cause de l’inflation. L’entreprise américaine semble donc pour l’instant privilégier ses clients plutôt que ses propres marges.