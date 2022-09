Le Xbox Game Pass fait le plein de jeux à l’occasion du Tokyo Game Show

À l'occasion du Tokyo Game Show, Xbox a donné un nouveau stream destiné aux fans de la marque au Japon et en Asie. Le constructeur a dévoilé des informations sur 22 jeux signés Xbox Games Studios, de Bethesda et de ses partenaires, dont 13 titres japonais et deux chinois. La firme a également profité pour dévoiler de nombreux titres à venir sur le Game Pass. On fait le point.

Après avoir dévoilé la liste des nouveaux jeux disponibles en septembre 2022 sur le Xbox Game Pass, Microsoft avait donné rendez-vous aux fans pour un évènement d'envergure, à savoir la conférence Xbox au Tokyo Game Show 2022, le célèbre salon nippon dédié au jeu vidéo.

Lors de cet évènement retransmis en ligne, Microsoft a partagé des informations sur plus de 22 jeux à venir des Xbox Game Studios, de Bethesda et de ses partenaires, dont 13 titres japonais et deux chinois. Bien entendu, le Xbox Game Pass était également au centre des annonces. Pour cause, plusieurs jeux vont rejoindre le catalogue, certains étant même disponibles dès ce 15 septembre 2022.

Le Xbox Game Pass fait le plein de jeux après le TGS 2022

Voici la liste détaillée des nouveaux titres annoncés sur le Game Pass :

Assassin's Creed Odyssey (disponible)

Danganronpa V3 : Killing Harmony (disponible)

Overwatch 2 (4 octobre)

Ni no Kuni Wrath of the White Whitch Remastered (disponible)

Ni no Kuni II Revenant Kingdom (2023)

Persona 5 Royal (21 octobre)

Guilty Gear – Strive (prochainement)

BlazBlue : Cross Tag Battle Spécial Edition (prochainement)

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes (2023)

Fuga : Melodies of Steel (disponible)

Exoprimal (2023)

Deathloop (20 septembre)

Bonne nouvelle donc pour les fans des jeux Ubisoft puisqu'Assassin's Creed Odyssey débarque sur le Xbox Game Pass. Cet opus vous invite à explorer la Grèce Antique dans la peau d'un héros ou d'une héroïne au destin légendaire. Naviguez librement sur les mers et découvrez de nouvelles manières de combattre vos ennemis grâce aux pouvoirs des dieux de l'Olympe. L'un des meilleurs opus de la saga, assurément.

L'autre grosse sortie importante, c'est évidemment l'arrivée de Deathloop, le dernier jeu des Français d'Arkane (Dishonored, Prey). Après une période d'exclusivité de plus d'un an sur PlayStation, le FPS débarque donc sur les consoles Xbox Series X/S et sur le Game Pass (consoles uniquement) dès le 20 septembre 2022. Pour l'occasion, le studio a inclus du contenu supplémentaire comme une nouvelle arme, un pouvoir et des ennemis inédits et une fin prolongée !