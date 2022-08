Xbox : Microsoft assure que les prix n’augmenteront pas, contrairement à la PS5

Après l’annonce de la hausse des tarifs de la PS5, Microsoft a rapidement voulu rassurer les joueurs. L’entreprise ne compte pas augmenter les prix de ses consoles Xbox de dernière génération, malgré l’inflation.

Hier, Sony a lâché une petite bombe sur le marché des consoles en annonçant que le prix de sa PS5 allait bientôt augmenter en Europe et sur d’autres marchés, que ce soit la version digitale ou la version classique. En effet, les deux consoles de Sony seront désormais respectivement proposées à 449,99 euros et 549,99 euros, soit 50 euros de plus que leur tarif initial.

Pour justifier ces hausses, le géant japonais évoque les conséquences de l’inflation, qui a probablement dû beaucoup impacter ses marges. Les composants devenant de plus en plus chers, il est probablement compliqué pour les fabricants de continuer à vendre des consoles au même tarif qu’avant la pandémie. Celles-ci étaient déjà loin de leur rapporter beaucoup d’argent, puisque la plupart des bénéfices des entreprises sont assurés par la vente de jeux. L’inflation n’a donc rien arrangé, et Sony a été contraint d’augmenter ses tarifs. Cependant, tous ne vont pas faire ce choix.

Microsoft n’augmentera pas les tarifs de sa Xbox

Alors que Nintendo a récemment promis qu’il n’augmentera pas le prix de la Switch malgré l’inflation, Microsoft s’est également exprimée au sujet des tarifs de ses consoles Xbox. Dans un communiqué publié quelques heures après l’annonce de Sony, Microsoft a promis qu’aucune augmentation des prix de la Xbox Series X ou de la Xbox Series S n’est prévue.

L’entreprise américaine a assuré que ses consoles continueront d’être vendues à leurs tarifs conseillés, c’est-à-dire 299 euros pour la Xbox Series S, et 499 euros pour la Xbox Series X. Cette dernière est donc désormais proposée à 50 euros de moins que la PS5, ce qui pourrait inciter davantage de joueurs à la choisir.

On rappelle qu’à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, les PS5 sont toujours assez compliquées à trouver en vente, tandis qu’il est généralement plus simple de mettre la main sur une Xbox Series X. Récemment, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a d’ailleurs révélé que les Xbox Series X et S sont un véritable carton, et qu’elles restaient la génération la plus vendue de son histoire. Microsoft profite donc bien de la mauvaise situation de Sony, et cela pourrait désormais durer grâce à la nouvelle différence tarifaire.