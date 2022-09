Halo Infinite : le mode écran partagé a été annulé… mais il est encore possible de l’activer !

Le mode écran partagé pour la campagne solo d'Halo Infinite a été officiellement abandonné par le studio 343 Industries. Néanmoins, une manipulation bien spécifique permet encore de lancer le mode de jeu, et fait surprenant, le tout marche très bien ! Pourquoi avoir annulé ce mode alors ? C'est la question que les joueurs se posent.

A son lancement en décembre 2021, Halo Infinite a débarqué sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC sans deux fonctionnalités pourtant essentielles et iconiques de la saga. A savoir, le mode Forge et le mode coopération en ligne comme en local.

Finalement, il aura fallu attendre mai 2022 pour mettre la main sur le mode Forge ainsi que le mode Coop en ligne de la campagne solo. En revanche, pour le mode campagne en écran séparé, il fallait encore une fois prendre son mal en patience.

Malgré tout, 343 Industries s'était montré rassurant, précisant que le développement du mode avançait bien comme en témoigne les différents extraits des phases de tests fermés publiés sur le web. Et puis, début septembre 2022, le studio fait une annonce surprenante : non, il n'y aura plus de coopération en écran séparé sur Halo Infinite.

Le mode Campagne en écran séparé est encore accessible, voici comment

Après des mois et des mois d'attente, les joueurs doivent donc faire une croix sur ce mode tant apprécié… Une incompréhension totale, d'autant que les extraits récemment publiés attestaient d'un mode plutôt au point et fonctionnel.

Or, les experts de Digital Foundry (Eurogamer) ont trouvé un moyen de déclencher le fameux mode écran partagé sur la campagne, grâce à une manipulation un tantinet complexe. Avant de rentrer dans le détail, on précise toutefois que l'utilisation de cet exploit peut affecter/corrompre voire détruire les fichiers de sauvegarde d'Halo Infinite sur votre Xbox. Vous êtes prévenus.

Maintenant, voyons dans le détail la marche à suivre :

Sur le menu principal, rendez-vous sur le menu Campagne et charger une nouvelle sauvegarde

Avant de cliquer sur Jouer, assurez-vous qu'un ami connecté soit en attente sur le menu d'Halo Infinite

Cliquez sur Jouer et lorsque le compte à rebours arrive à zéro, cliquez rapidement sur le bouton Back de la manette pour atterrir dans le menu Social ou Communauté

Rejoindre votre ami pour créer une escouade (ce processus annule le chargement de votre partie)

Quittez immédiatement l'escouade

Revenez au menu principal et allez dans l'onglet Parties personnalisées, puis dans l'onglet Serveur

Cochez la case Jeu local hors-ligne

Allumez une ou plusieurs manettes et connectez à un compte invité ou un autre profil disponible sur votre console

Cliquez sur Jouer

On peut alors penser que le jeu chargera une partie multijoueur. En réalité, le titre chargera la sauvegarde du mode Solo que vous avez tenté de laisser en début de processus. De fait et si vous avez choisi une nouvelle sauvegarde, vous vous retrouverez donc au début de la campagne, en écran séparé.