Xbox Series X : cette mise à jour réduit la latence des anciennes manettes

Microsoft vient de déployer une nouvelle mise à jour logicielle sur à destination de toutes les manettes Xbox. Elles apportent plusieurs améliorations notables, à commencer par la prise en charge du Bluetooth Low Energy et du Dynamic Latency Input, qui réduit considérablement la latence entre une commande et son exécution à l'écran.

Alors les premières rumeurs au sujet d'une nouvelle Xbox Series S viennent de tomber sur la toile, Microsoft publie ce jeudi 9 septembre 2021 une nouvelle mise à jour logicielle pour l'ensemble des manettes Xbox. À savoir les manettes Xbox One, Xbox Elite Series 22 et Xbox Adaptative. Cela s'inscrit dans une volonté de Microsoft de maintenir les différents matériels à jour et de ne pas léser les utilisateurs de ces produits.

Depuis la Xbox One, le constructeur a d'ailleurs mis un point d'orgue à assurer une rétrocompatibilité entre ses différents accessoires, contrôleurs et consoles. Voilà pourquoi il est possible d'utiliser une manette Xbox One sur Xbox Series X par exemple, et vice-versa. Cependant, utiliser une manette Xbox One sur la dernière console de la firme de Redmond implique de perdre certaines fonctionnalités phares de la manette de la Series X.

À lire également : Xbox Series X – certaines manettes ont un gros souci, Microsoft enquête

Le Bluetooh Low Energy et le DLI débarquent sur les anciennes manettes Xbox

Et justement, Microsoft a décidé de régler le problème avec une nouvelle mise à jour logicielle. Pour l'instant réservée aux membres du programme Insider de rang Alpha, ce patch apporte “des fonctionnalités de nouvelle génération” aux précédentes manettes du constructeur. Tout d'abord, les manettes Xbox One, Xbox Elite Series 2 et Xbox Adaptative vont pouvoir profiter du Bluetooth Low Energy, qui permet de jumeler plus facilement et plus rapidement sa manette avec un smartphone/une tablette sous Android/iOS ou bien un PC Windows 10/un Mac.

Notez qu'après avoir installé la mise à jour, les manettes se souviendront des différents appareils auxquelles elles se sont connectées. Il n'y a pas besoin de les configurer à nouveau si vous avez l'habitude de les utiliser pour jouer sur votre PC et votre Xbox par exemple. Une simple double pression sur le bouton d'appairage suffira à passer d'un appareil à l'autre.

Ensuite, les manettes accueilleront le Dynamic Latency Input (DLI). Comme l'explique Microsoft, cette technologie permet de “transmettre plus efficacement les entrées de la manette à votre console Xbox Series X/S pour une expérience de jeu plus réactive et une action apparemment instantanée”. En d'autres termes, votre ami qui bien déterminé à vous laminer sur FIFA pourra le faire avec une manette Xbox One sur votre Xbox Series X, sans avoir à subir des latences plus élevées. Plus d'excuses si vous perdez quand même.

Source : Xbox