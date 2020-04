Xbox Series X : Microsoft pourrait proposer la console via un abonnement

La Xbox Series X pourrait-être proposée via une formule d’abonnement ? En tout cas, Microsoft a annoncé sur Twitter vouloir importer l’offre Xbox All Access en France. Cette formule permet de payer sa console via un abonnement longue durée, plutôt qu’en une seule fois.

Jouer au jeu vidéo représente aujourd’hui un certain investissement. Alors certains jeux réclament des moyens considérables pour y jouer, comme un certain Half-Life : Alyx, l’achat d’une console peut également représenter un lourd investissement. La Xbox Series X pourrait être proposée aux alentours des 500 €, peut-être plus et de fait elle n’échappera pas à la règle.

Seulement, Microsoft France a une idée en tête pour rendre sa future console de salon plus accessible. En effet, la branche française du géant de l’informatique a annoncé sur Twitter travailler à l’importation de l’offre Xbox All Access. Pour rappel, cette formule permet d’acquérir une console Xbox One S, Xbox One X ou Xbox One S All Digital via un abonnement sur 2 ans, plutôt que de l’acheter comptant.

Cette offre propose donc une console Xbox, ainsi qu’un abonnement de 24 mois au Xbox Game Pass Ultimate. Selon la console souhaitée, le montant des abonnement mensuels oscille entre 20 $ pour une Xbox All Digital, et 31$ pour une One X. Vous l’aurez compris, Microsoft adopte ici le même modèle économique que les opérateurs téléphoniques. Notons tout de même que la console vous appartient à la fin des deux ans de contrat, ce n’est pas du leasing.

À lire également : Xbox Series – ce démontage révèle les secrets qui rendent la console ultra-silencieuse

oui on y travaille, le confinement n'aide pas mais on est confiants ! — Ina Gelbert (@InaGelbert) April 20, 2020

Précisons également que les prix mentionnés par la Xbox Squad sur leur tweet restent des hypothèses et que Microsoft n’a officialisé aucune formule d’abonnement pour la Xbox Series X.

À lire également : Xbox Series X – sa manette encore des piles AA et voici pourquoi

Une solution de financement alternative

La prise de parole de Microsoft France à ce sujet n’est pas un hasard. La Xbox Series X va arriver en fin d’année 2020, dans un contexte économique particulièrement difficile. Pour de nombreux joueurs et joueuses qui auront perdu de l’argent pendant le confinement, il sera difficile de mettre 500 € ou plus sur la table pour passer à la nouvelle génération. L’offre Xbox All Access représentera un bon moyen d’acquérir la Xbox Series X à moindre frais dans l’immédiat.

Comme le précise la directrice de Xbox France Ina Gelbert sur Twitter : « le confinement n’aide pas mais on est confiants ! ». Il est certain que mettre en place une telle solution de financement demande des partenaires commerçants et financiers. Difficile de signer des accords en cette période de confinement. Pour l’heure, le Xbox All Access est disponible aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Australie et donc peut-être en France d’ici fin 2020.

Source : Twitter