Xbox Series X : Microsoft met la pression sur AMD pour un retour rapide de la console en stock

Microsoft travaille sur un retour rapide en stock de la Xbox Series X. Pour cela, la firme de Redmond tente de convaincre AMD d’accélérer la production des composants nécessaire à la création de la console. Des échanges auraient eu lieu entre les dirigeants des deux entreprises. La Xbox Series S est également concernée.

Nous évoquons régulièrement dans nos colonnes les problèmes de stock de la PlayStation 5 de Sony. Qu’il s’agisse de la version standard ou de la Digital Edition, la console est très difficile à acheter. Et quand quelques consoles sont de nouveau proposées à la vente, les volumes sont si faibles qu’ils disparaissent en quelques secondes. Ce qui fait le bonheur des petits malins qui la revendent à prix d’or sur les places de marché, comme eBay.

Lire aussi – Test Xbox Series X : une console taillée pour l’avenir, mais qui arrive trop tôt

Cette situation n’est pas exclusive à la PS5. Sa concurrente, la Xbox Series X est également victime d’une rupture de stock générale. De même pour sa petite sœur, la Xbox Series S. Les deux consoles next-gen de Microsoft sont également assez difficiles à obtenir, même si les stocks disparaissent moins vite. En novembre 2020, Microsoft, par la voix de son directeur financier, expliquait que la console serait encore difficile à obtenir jusqu’au mois d’avril 2021.

Phil Spencer, le patron de la branche Xbox, s’est exprimé à plusieurs reprises à propos de ces problèmes de stock. Il l’a encore fait auprès de Larry Hryb, alias Major Nelson, à l’occasion du dernier podcast pour 2020 de ce dernier. Dans ce document audio, Phil Spencer revient sur cette année très spéciale, où la firme a lancé deux consoles en pleine pandémie mondiale. Avec tous les problèmes que cela peut occasionner.

AMD serait l'un des goulots d'étranglement

Il affirme que sa première préoccupation est le retour en stock de la console. Il explique que les usines fabriquent le maximum de consoles possibles et que Microsoft travaille avec ses partenaires fournisseurs pour augmenter les stocks, notamment AMD, concepteur de la plate-forme technique (CPU et GPU) des Xbox Series X et Series S. Phil Spencer affirme avoir régulièrement au téléphone Lisa Su, patronne d’AMD, pour lui demander comment obtenir plus de composants.

Car il semble qu’il y ait un goulot d’étranglement au niveau du fondeur. Ce dernier fournit non seulement Microsoft, mais également Sony, puisque la PlayStation 5 fonctionne également sur un CPU et un GPU créés par AMD. Il est fort possible qu’il y ait un effet de vase communiquant entre les deux consoles : quand Sony demande plus de composants, c’est au détriment de Microsoft. Et inversement. Voilà qui expliquerait en partie pourquoi les deux consoles sont difficiles à obtenir en magasin.

Source : Microsoft / Major Nelson