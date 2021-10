Xbox Series X : Microsoft lance deux nouvelles cartes d’extension SSD 512 Go et 2 To

Microsoft vient d’annoncer de nouvelles options de cartes d'extension de stockage pour les Xbox Série X et S. En plus du premier SSD de 1 To, les joueurs pourront désormais augmenter le stockage de leur console de 512 Go ou 2 To.

Après avoir lancé une première carte d’extension de stockage de 1 To à 270 euros en France l’année dernière, Xbox et Seagate vont bientôt lancer deux nouvelles options de cartes mémoire pour tous ceux qui cherchent à étendre le stockage de leur Xbox Series X ou S. Comme l’avait dévoilé Micromania le mois dernier, une carte d'extension de stockage de 512 Go sera lancée en novembre. En décembre, une option de 2 To rejoindra la gamme.

Le SSD de 512 Go sera commercialisé mi-novembre à un prix de 139 dollars, et la version avec 2 To de stockage arrivera le mois suivant à un tarif exorbitant de 399 dollars. C’est 100 dollars de plus que le prix de la Xbox Series S, fixé à 299 dollars, et presque le double de la carte d’extension de 1 To qui était commercialisée à 220 dollars. Pour l’instant, les prix en euros n’ont pas encore été dévoilés, mais ceux-ci devraient être plus élevés en France.

Le SSD parfait si votre Xbox Series X est pleine

L'un des aspects les plus intéressants de ces cartes est qu'il suffit de les brancher sur le port d'extension de stockage situé à l'arrière de la Xbox Series X/S pour profiter d’un stockage agrandi. L'avantage d'utiliser une de ces cartes plutôt qu'un disque dur externe standard est qu'elles sont « conçues pour correspondre exactement aux performances du stockage interne de la Xbox Series X/S ».

Contrairement aux autres disques durs, ces SSD personnalisés utilisent l’architecture Xbox Velocity et offrent « 2,4 Go/s de débit d'E/S brut, soit plus de 40 fois le débit de la Xbox One ». Ces cartes d’extension sont à ce jour « les seuls SSD externes du marché conçus pour exploiter l'architecture Xbox Velocity et offrir exactement les mêmes performances que le SSD interne ». Les jeux stockés sur ces SSD pourront donc profiter des mêmes fonctionnalités que ceux qui se trouvent sur le stockage interne de la console. On peut notamment évoquer le Quick Resume, qui permet de reprendre le jeu exactement là où vous l’avez laissé.