Xbox Series X/S : Micromania proposerait bientôt des cartes d’extension 500 Go à 155€

Bonne nouvelle pour les joueurs avides de stockage : de nouvelles cartes d’extension pour Xbox Series X et S pourraient bientôt arriver sur le marché. Micromania a en effet listé une carte Seagate de 500 Go destinée aux consoles de Microsoft. Au prix de 155 €, elles sont bien moins chères que les cartes 1 To actuellement en vente.

Avec « seulement » 1 To de stockage, il n’aura pas fallu longtemps à certains joueurs pour remplir le SSD de leur Xbox Series X. Cela a été encore plus rapide pour ceux ayant opté pour la Xbox Series S et ses 512 Go de stockage. Dans ce cas de figure, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c’est qu’il existe des cartes d’extension 1 To, fabriquées par Seagate, qui évitent de supprimer les jeux de sa console. La mauvaise, c’est que ces dernières coûtent 270 €.

De quoi faire grincer des dents les joueurs, qui ont déjà déboursé plusieurs centaines d’euros pour acquérir leur Xbox. Fort heureusement, cela pourrait bientôt changer. En effet, comme repéré par nos confrères de Xbox Squad, Micromania vient de lister un nouveau modèle de carte d’extension Seagate à 500 Go. Son prix est fixé à 154,99 €, pour une sortie prévue le 14 novembre 2021.

Les Xbox Series X/S se dotent d’une nouvelle carte d’extension moins chère

Il s’agit donc d’un bon compromis, certes toujours assez coûteux, mais tout de même plus abordable, qu’offrent Seagate et Micromania aux joueurs. À l’heure où les jeux pèsent de plus en plus lourd aussi bien sur consoles que PC, il devient quasi indispensable de disposer de plusieurs téraoctets de stockage si l’on souhaite profiter de plusieurs titres à la fois.

Néanmoins, même si les choses s’annoncent plutôt bien pour la sortie de cette carte d’extension, aucune des deux firmes n’a pour le moment confirmé son existence. Au vu du listing sur le site de Micromania, il est fort probable qu’une présentation officielle ait lieu dans les semaines à venir, mais à ce stade mieux vaut continuer à se montrer prudent. Affaire à suivre.