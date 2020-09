Xbox Series X : la solution de stockage extensible de Microsoft coûtera 220 dollars

La Xbox Series X arrive dans moins de deux mois maintenant et il est possible de précommander la console depuis cette semaine. Les joueurs peuvent également commander une carte mémoire pour leur console. Aujourd’hui, nous avons le prix officiel de ce SSD de 1 To.

La Xbox Series X et la Xbox Series S seront toutes deux équipées d’un SSD ultra-rapide. La Series S se contentera de 512 Go tandis que la X bénéficiera de 1 To. Mais si vous voulez plus, ce sera possible. Il ne sera plus seulement question de brancher un SSD disgracieux d’un constructeur tiers, puisque Microsoft va proposer des cartes mémoires dédiées. Aujourd’hui, on connait leur prix.

Fabriquées en partenariat avec SeaGate, ces cartes coûteront 220 dollars l’unité. C’est aujourd’hui confirmé par la chaîne américaine Best Buy. Un prix conforme aux leaks que nous avions vu il y a quelques semaines. 220 dollars pour 1 To, c’est cher. Mais il faut signaler que nous avons là un produit propriétaire, spécialement dédié à la console et qui se branche sur un port discret à l’arrière.

De plus, la carte se connecte via un port PCIe 4.0, encore très cher à produire. Ajoutons à cela que nous avons un débit de lecture théorique à 2,4 Go/s, ce qui est énorme. Le prix est donc très élevé ici, mais justifié. Un SSD « classique » aussi rapide n’est pas forcément beaucoup moins cher sur le marché. Rien n’empêche l’utilisateur de bancher un SSD tiers et mois cher sur sa console, mais celui-ci sera moins rapide. Du moins, en théorie.

Facile à utiliser

Le site américain The Verge a été le premier à recevoir un exemplaire de Xbox Series X. Leur modèle était accompagné par une de ces cartes mémoires d’un nouveau genre. Comme nous pouvoir le voir sur les photos, elle est environ deux fois plus grande qu’une carte SD classique. Une fois branchée à l’arrière de la console, elle se fait très discrète, ne dépassant à peine du châssis.

Il ne s’agit donc pas seulement d’une carte axée sur la performance, mais également sur le confort. Pour en profiter, il suffit de la brancher à l’arrière, et c’est tout. Une solution qui devrait convenir à ceux ne souhaitant pas avoir un SSD externe branché sur leur machine et qui ne veulent pas se compliquer la vie.

