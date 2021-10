Xbox Series X : mode nuit, 4K native, voici toutes les nouveautés de la mise à jour

La Xbox Series X accueille aujourd’hui une toute nouvelle mise à jour. Celle-ci permet d’afficher l’interface en 4K, et ce nativement. Une fonctionnalité bien évidemment absente de la Series S. D’autres nouveautés, comme le mode nuit, sont aussi de la partie pour les deux consoles.

Tous les mois, les Xbox accueillent des mises à jour et octobre ne fait pas exception à la règle. Les utilisateurs de Xbox Series X ont peut-être pu constater qu’une update s’est installée cette nuit. Elle apporte quelque chose de très appréciable, à savoir la 4K native dans les menus.

L’interface était jusqu’alors en 1080p et elle passe désormais en 4K pour ceux qui utilisent un écran compatible. Dans les faits, cela apporte un confort visuel supplémentaire. Les textes sont plus fins et plus agréables à lire. La 4K est disponible dans tout le tableau de bord, que ce soit l'écran d'accueil, les options ou la boutique en ligne.

La Xbox Series X accueille un mode nuit

Cette mise à jour est avant tout visuelle, puisque la console introduit également une autre fonctionnalité de ce type aussi bien sur la Series X que la Series S : le mode nuit. En allant dans les options (dans l’onglet accessibilité), il est possible d’activer ce mode nocturne et de personnaliser l'intensité de la lumière.

L’utilisateur peut alors l'atténuer, mais aussi réduire la lumière bleue. Une fonctionnalité plus qu’intéressante pour ceux qui aiment jouer dans le noir, des conditions qui fatiguent extrêmement rapidement nos pauvres petits yeux.

Le mode nuit fait plus, puisqu’il est possible d'y basculer automatiquement à une heure précise (pour ne pas le refaire à chaque fois). Nous pouvons aussi éteindre le témoin lumineux de la manette pour ne pas être gêné. Microsoft a pensé à tout.

Des nouvelles fonctionnalités qui vont améliorer l’expérience visuelle. Pour rappel, les Xbox Series S et Series X vont très prochainement fêter leur premier anniversaire. Cette fin d’année 2021 sera d’ailleurs chargée avec l’arrivée de deux grosses exclusivités : Forza Horizon 5 ainsi que Halo Infinite. Toutefois, il est toujours compliqué de trouver une console même un an après la sortie, tant les pénuries de semi-conducteurs durent dans le temps.