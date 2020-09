Xbox Series X : Microsoft assure que ce ne sera pas sa dernière console

La Xbox Series X arrive dans moins de deux mois et une question légitime se pose : la concentration de l’écosystème Xbox autour du Game Pass ne va-t-il pas signer la fin des consoles physiques ? Que nenni, selon le patron de la division Gaming de Microsoft, qui indique que nous aurons d’autres machines de jeu dans le futur.

Phil Spencer, le patron de la division Xbox, enchaîne les interviews chez les médias du monde entier pour promouvoir sa future console. Après avoir expliqué chez BFMTV que les consoles Series X et S pourraient connaître des ruptures de stock, il explique aujourd’hui sa stratégie du Game Pass à un média chinois (ItHome).

Microsoft centre en effet sa stratégie sur ce service pour cette génération de console. Pour 10 euros par mois (13 euros pour la version Ultimate), il est possible de jouer à des centaines de jeux du catalogue Xbox, que ce soit sur console, PC ou même smartphone. Sur ces derniers appareils, les titres exclusifs sont jouables directement dans le cloud. La Xbox Series X et S ne sont donc que des vitrines de cette génération, et non plus l’élément central.

On pourrait croire que cette stratégie vise petit à petit à effacer la console comme terminal de base du monde du jeu vidéo. Pas du tout, selon Phil Spencer, qui indique que la console physique a encore de beaux jours devant elle.

« Notre investissement dans le Cloud Gaming ne va pas causer la mort des consoles. Nous prévoyons d’autres consoles dans le futur. »

Une stratégie bâtarde

La Xbox Series X ne sera donc pas la dernière console de Microsoft (sauf accident). La firme est maintenant bien installée dans le domaine et n’a donc aucune raison d’en sortir. Cependant, cela ne l’empêche pas d’ajuster sa stratégie pour proposer quelque chose de différent pour mieux contrer Sony, son concurrent direct.

Une stratégie centrée autour des services, et non des machines. Phil Spencer estime en effet que la console telle qu’elle existe aujourd’hui n’est pas amenée à disparaître de sitôt. Il l’avait d’ailleurs déjà indiqué sa façon de penser en 2019 dans les colonnes de Game Informer. Pour lui, le monde n’est pas encore prêt à entrer totalement dans l’ère du cloud. Il n’y a qu’à voir le nombre de terminaux que nous avons en notre possession.

La stratégie de Microsoft est donc un peu bâtarde, mais pourrais payer. Après l’échec relatif de la Xbox One (presque 50 millions d’unités écoulées), la firme de Redmond a dû revoir sa copie pour lutter contre Sony. Ce dernier va continuer sur sa formule gagnante avec sa PS5, se concentrant autour de sa console et surtout de ses exclusivités fortes.

Bien que Phil Spencer défende la console en tant que machine, le succès de cette génération ne se comptera pas en nombre de Xbox vendues, mais bien en nombre d’abonnement Game Pass enregistré. Pour le moment, il dépasse les 15 millions d’abonnés, mais ce chiffre pourrait monter en flèche avec l’arrivées des nouvelles consoles.

Microsoft à la conquête du Japon

En multipliant les machines (une Series X à 500 euros et une Series S à 300 euros), Microsoft propose plusieurs solutions pour faire tourner ses jeux via le Game Pass. Car oui, il est plus intéressant de faire payer 10 euros par mois à un client plutôt que 80 euros ponctuellement.

Alors que le TGS bat son plein, Microsoft indique que la stratégie du Game Pass fonctionne au Japon, puisque c’est le pays ou le service connait la plus forte progression. Un petit exploit, étant donné que le l’archipel a toujours été très difficile pour la marque américaine, qui n’a jamais réussi à viser plus qu’un marché de niche. Phil Spencer a évoqué un bond de 82% d’utilisateurs japonais du Game Pass de 2019 à 2020. De quoi inquiéter Sony sur ses terres ?

