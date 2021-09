BlueStacks X permet de jouer gratuitement à des jeux Android sur navigateur

BlueStacks X est une nouvelle manière de jouer à vos jeux Android préférés sur Windows. Il s’agit d’une version améliorée de BlueStatcks qui permet de profiter de nombreux titres en passant directement par un navigateur. Le tout fonctionne par le cloud.

BlueStacks est un émulateur qui existe depuis de longues années et qui permet de profiter de toute un tas de titres Android sur PC. Il se décline aujourd’hui sur navigateur.

BlueStacks X est le nom de cette déclinaison et se lance aujourd'hui dans sa version bêta. Il est ainsi possible de jouer via navigateur, donc sur Windows 10 et 11, sur Linux, sur MacOS et même sur iOS. Le tout fonctionne via des serveurs Amazon et passe donc par le cloud. Vous n’avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Plus important encore, ce service est gratuit.

BlueStacks X permet de jouer à des jeux Android dans le cloud

Pour en profiter, rien de plus simple. Il suffit d’aller sur x.bluestacks.com. Sur la page d’accueil, quatorze jeux sont disponibles pour l’instant, mais de nouveaux seront mis chaque semaine, nous promet on. Après avoir cliqué sur l’un d’eux, vous devrez vous connecter (en utilisant Google ou Facebook), et vous voilà lancé. A vous les parties endiablées de Raid Shadow Legend !

A lire aussi – Les 10 meilleurs émulateurs Android sur PC et Mac

Le logiciel vous permet d’utiliser votre curseur de souris pour remplacer le tactile, mais certaines actions sont aussi liées à des touches de votre clavier pour plus de facilité. Une fois connecté, vous pouvez retrouver votre partie sur n’importe quel terminal, ce qui représente un grand intérêt. Si vous ne pouvez pas jouer via le cloud car votre connexion ne le permet pas, Bluestacks peut toujours être téléchargé dans sa version classique. Ici, vous aurez le choix entre deux cents jeux.

Notons que Windows 11, le nouveau système d’exploitation de Microsoft, proposera dans le futur de télécharger toutes les applications Android sur votre PC. Une fonctionnalité qui n’arrivera qu’en 2022, mais qui rendra Bluestacks obsolète. Le logiciel cherche donc à innover en passant directement via le cloud. Une bonne idée puisqu’elle vise non seulement les utilisateurs de Windows, mais aussi d’autres plateformes.