Xbox Series X : la date de sortie dévoilée par Microsoft par erreur ?

Microsoft aurait-il révélé la date de sortie de la Xbox Series X sans le vouloir ? C’est ce que laisse supposer un indice laissé sur le Microsoft Store. Si l’information livrée par l’éditeur de Redmond à son insu est exacte, la console serait commercialisée à compter du 13 novembre 2020.

Depuis quelques mois, Sega explique que son jeu Yakuza : Like a Dragon sera disponible le jour même de la sortie de la Xbox Series X. Or, jusqu’à présent, aucune date de sortie du jeu en question n’avait été dévoilée par Sega. Mais voilà : on apprend aujourd’hui via le Microsoft Store que Yakuza sortira dès le 13 novembre 2020 sur la Xbox One et sur PC.

Enfin une date de lancement plausible pour la Series X !

« Disponible le 13 novembre 2020 à 01:00 », peut-on lire sur la page de Yakuza : Like A Dragon du Microsoft Store. S’il est d’ores et déjà possible de précommander ce titre sur Xbox One et sur PC, à l’heure actuelle, il n’est pas possible de le précommander sur Series X (ni aucun autre titre). Mais Yakuza est bien prévu pour sortir aussi sur la Xbox Series X et Sega a toujours affirmé que son jeu serait accessible en même temps que la console, au jour près. La date du 13 novembre correspondrait donc à celle du lancement de la Series X.

Pour l’instant, Microsoft n’a ni confirmé ni infirmé cette date. Cette information est donc à prendre avec toutes les pincettes qui s’imposent, même si cette période est des plus crédibles (la 360 est sortie le 2 décembre 2005, tandis que la Xbox One a été commercialisée le 22 novembre 2013).

Peut-être en saurons-nous davantage dès demain, puisque Microsoft a prévu un événement important, au cours duquel l’éditeur livrera quantité d’informations sur les jeux à venir ? Aura-t-on droit à un « one more thing », comme Sony qui avait finalement dévoilé sa PS5 en toute fin de présentation en juin dernier ?

En attendant, nous ne manquerons pas de suivre l’événement qui aura lieu demain dès 18h00. N’hésitez pas à nous rejoindre sur le site pour suivre la conférence en même temps que nous et à commenter toutes les annonces faites par Microsoft.