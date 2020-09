Xbox Series X et S auront le Dolby Vision, meilleur système HDR du marché

Les Xbox Series X et S bénéficieront des meilleures technologies du marché en matière de rendu HDR et de son : Dolby vient d’annoncer que les consoles bénéficieront du Dolby Vision et du Dolby Atmos.

Cette année il sera particulièrement difficile de départager les PS5 des Xbox Series X/S tant les deux constructeurs ont décidé d’aller loin en matière de rendu d’image et de son. Sony a déjà présenté quelques unes de ses technologies propriétaires de rendu d’image et de son spatialisé. Mais les consoles de Microsoft sont loin d’être en reste – la différence, c’est que le constructeur a visiblement préféré opter, entre autres, pour un partenariat avec le leader de l’industrie Dolby.

Xbox Series X, S : le Dolby Vision est surtout un gage de longévité

Dolby annonce en effet dans un communiqué de presse que les prochaines Xbox « prendront en charge les jeux Dolby Atmos au lancement et les jeux Dolby Vision dès 2021« . La réputation du son spatialisé Dolby Atmos n’est plus à faire. Il s’agit d’une technologie surround sur huit canaux, ce qui permet d’interpréter les sons comme des objets tri-dimensionnels. Pour faire simple, avec cette technologie, les prochaines Xbox devraient rendre un son aussi bon et spatialisé que sur PS5.

Le Dolby Vision est moins connu, car il n’est pas encore disponible sur un grand nombre d’appareils. Il s’agit pourtant de la meilleure technologie HDR du marché – on parle ici de rendu de haut rang dynamique, une méthode qui permet de rendre l’image plus saisissante en en reproduisant le plus fidèlement possible les nuances. On trouve actuellement trois technologies HDR sur le marché. La plus courante, c’est le HDR10, une technologie ouverte, compatible avec de nombreux appareils.

S’y est greffé plus récemment le HDR10+, évolution propriétaire mais disponible sans royalties. La technologie est plus précise pour le rendu des couleurs et de la luminosité, notamment. Mais la dernière technologie en date, cette fois-ci entièrement propriétaire, c’est le Dolby Vision. Là où les technologies HDR/HDR10+ proposent un rendu des couleurs 10 bit pour 1.07 milliards de couleurs, le Dolby Vision peut aller jusqu’à 12 bit et pas moins de 68,7 milliards de couleurs.

Xbox Series X et S avec Dolby Vision : vous redécouvrirez vos jeux lorsque vous changerez de TV

Côté lumière, quand le HDR/HDR10+ oscille entre 1000 et 4000 cd/m2, le Dolby Vision démarre à 4000 cd/m2 et va jusqu’à 10 000 cd/m2. Le remappage des tons sur les TV partiellement incompatibles avec le standard est assuré par une technologie là encore propriétaire, plus efficace que le HDR10 et 10+. Le nombre de TV le prenant en charge, à date, reste néanmoins limité – on ne trouve pas encore beaucoup d’options capables de rendre une image avec 12 bit de profondeur et 68,7 milliards de couleurs.

Lire également : Xbox Series X – il sera possible de streamer en 4K/60 FPS, une première pour une console

Mais les contenus Dolby Vision semblent se développer avec plus de dynamisme que les contenus HDR10+. Ainsi, le bénéfice du Dolby Vision ne sera pas immédiat pour l’écrasante majorité des joueurs. Néanmoins, trouver cette technologie dans une console comme les Xbox Series X ou S est un gage de longévité et d’évolutivité. Il est possible que vous redécouvriez certains jeux que vous aviez acheté avec la console quelques années plus tard, sur un meilleur écran !

Source : Dolby