Xbox Series X : il sera possible de streamer en 4K/60 FPS, une première pour une console

La Xbox Series X en a beaucoup dévoilé cette semaine, et Microsoft a précisé une fonctionnalité intéressante pour la console : elle sera capable de streamer des séquences de jeu en 4K/60FPS. La Xbox Series S ne semble elle pas concernée.

Microsoft a tout balancé cette semaine. Non seulement la firme de Redmond a levé le voile sur la Xbox Series S, version light de la console à 300 euros, mais elle en a également dit beaucoup plus sur la Series X. La console pourra par exemple diffuser des séquences de jeu non seulement en 4K, mais aussi en 60 images par seconde.

Il faut savoir que permettre une telle diffusion nécessite beaucoup de ressources. C’est la première fois qu’une console sera capable d’une telle prouesse. A titre de comparaison, la Xbox One X, console la plus puissante de Microsoft actuellement, peut diffuser en 4K, mais à seulement 30 images par seconde. Notons également que Microsoft va s’inspirer de Sony concernant le partage de contenu, notamment avec un bouton dédié directement sur la manette. De même, l’OS de la console est maintenant mieux adapté à ce genre de manipulation.

La Xbox Series S ne semble pas concernée

Il faut dire que le partage de contenu, que ce soit du streaming ou des courtes séquences sur les réseaux sociaux, est maintenant bien entré dans les usages. Il suffit aller voir le hashtag #PS4Share sur Twitter pour se rendre compte que les joueurs abreuvent leurs abonnés de courts clips capturés pendant leur partie. Le fait de pouvoir les partager en 4K/60FPS est un vrai plus de la part de Microsoft.

La Xbox Series S ne semble pas concernée par cette nouveauté. En effet, la console proposera une définition native en 1440p, même si l’upscale vers la 4K est aussi au programme Quant à la PS5, Sony n’a pas encore précisé si sa machine pourrait également être capable de streamer dans ces conditions. Les consoles étant relativement proches au niveau de la puissance et de leur caractéristiques, on peut supposer que oui.

Pour rappel, la Xbox Series X sortira le 10 novembre prochain au prix de 499 euros partout dans le monde.