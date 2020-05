Xbox Series X : Microsoft promet une pluie de nouvelles infos dès jeudi

La Xbox Series X, la nouvelle console de jeu de Microsoft, commence sa campagne marketing ce jeudi 7 mai. Le constructeur indique que le reste des nouveautés sera désormais présenté tous les mois.

La Xbox Series X arrivera avant la fin de l’année 2020. Afin d’aiguiser les appétits des joueurs déjà convaincus et de décider ceux qui hésitent encore, il faut communiquer. Pour cela, Microsoft va tenir des événements virtuels tous les mois pour présenter ses jeux et le reste de ses fonctionnalités.

Microsoft explique dans une note de blog publiée le 5 mai que le coronavirus l’a poussé à revoir sa stratégie ainsi que son calendrier concernant sa future console. Le constructeur va désormais organiser tous les mois des conférences « Xbox 20/20 ». La première d’entre elles se tiendra ce jeudi 7 mai (17 heures, heure française) et mettra l’accent sur les jeux des éditeurs tiers. Ubisoft sera mis à l’honneur puisque des séquences d’Assassin’s Creed Valhalla seront montrées pour la première fois.

Des jeux multigénérationnels et un logo

Pour les jeux des studios Microsoft, il faudra faire preuve de patience étant donné que la conférence qui leur sera dédiée se tiendra en juillet. Le jeu Halo Infinite, star du lancement de la Series X, y sera présenté en détail. Hé oui, le retour de Master Chief, le héros de la saga, semble toujours prévu pour la sortie de la console !

Certains jeux seront communs à la Xbox One et à la Series X grâce à un système nommé Smart Delivery qui sera présenté en détail lors de la conférence de jeudi. Concrètement, si vous achetez Cyberpunk 2077 ou Assassin’s Creed Valhalla sur One, vous l’aurez gratuitement sur Series X. Détail important, ces jeux multigénérationnels seront automatiquement optimisés pour la console la plus puissante et profiteront d’une définition 4K, ray-tracing et 120 images par seconde.

Enfin, en guise de teaser, Microsoft a dévoilé l’écran de lancement de la future machine. Nous pouvons y découvrir un logo modernisé ainsi qu’une nouvelle mélodie de démarrage. Petit détail important : cet écran se contente d’afficher « Xbox » et ne fait pas mention de Series X.