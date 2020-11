Xbox Series X : certains acheteurs ont déjà reçu la console

La Xbox Series X arrive le 10 novembre prochain, soit dans moins d’une semaine. Cependant, il semble que certains acheteurs l’aient reçu et peuvent déjà y jouer. Une avance qui est due à la pandémie de coronavirus, bien évidemment.

La Xbox Series X est bientôt là. La console de Microsoft débarquera dans moins d’une semaine maintenant et sortira en même temps que sa petite sœur, la Xbox Series S. Mais certains acheteurs qui l’ont précommandé l’ont déjà reçu.

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs postent en effet des photos de leur machine. C’est le cas de JMH71 qui montre sa toute nouvelle console. Celle-ci est totalement fonctionnelle et reçoit des mises à jour, même si pour l’instant, il lui est encore impossible de se connecter au Xbox Live. Notons que ce chanceux réside au Portugal et a été livré par UPS. Ce n’est pas le seul joueur a avoir reçu la précieuse console, puisque d’autres utilisateurs de Reddit montrent leur machine fraîchement arrivée. C’est le cas du canadien spead20, qui a lui reçut la Xbox Series S.

Le coronavirus bouscule le calendrier

Voir les consoles arriver si tôt n’est en réalité pas vraiment étonnant. La machine est prête depuis quelque temps déjà. La presse a par exemple reçu des machines fonctionnelles dès le mois de septembre. De même, l’épidémie de coronavirus bouscule le calendrier établi par Microsoft. Beaucoup de pays -dont la France- ont pris des mesures de reconfinement, et la mécanique des livraisons est donc chamboulée, parfois en mal… mais parfois en bien.

La Xbox Series X (et la Series S) inaugure une nouvelle ère pour Microsoft. Le constructeur américain ne cherche plus à miser sur des jeux exclusifs, comme Sony, mais sur les services. La firme de Redmond mise énormément sur ses abonnements Game Pass, mais également sur son service xCloud, qui est amené à se développer. Les Xbox Series ne sont pas conçues comme des consoles dans le premier sens du terme, mais bien comme des terminaux permettant d’accéder à ces services.

Reste maintenant à savoir si la mayonnaise va prendre. Le talon d’Achille de la Series X pour son lancement, c’est son manque de jeux d’ampleur. Halo Infinite a été repoussé en 2021 et malgré un catalogue de jeux tiers optimisés et une rétrocompatibilité totale avec les précédentes machines, elle n’a pas de titres inédit et exclusif à proposer le jour 1. Mais la vie d’une console n’est pas un sprint, mais un marathon, et Microsoft pourrait bien tirer son épingle du jeu sur la longueur.