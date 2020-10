xCloud vous permettra bientôt de jouer en streaming sur PC et Xbox

xCloud est le service de jeu en streaming de Microsoft, disponible pour tous les utilisateurs depuis septembre 2020. Il n’est pour l’instant possible d’en profiter seulement en passant par l’application Android. Cependant, les choses devraient changer à l’avenir, indique Phil Spencer, le patron de la division Xbox.

Depuis septembre, xCloud est ouvert au grand public. Inclus dans l’abonnement Game Pass Ultimate (13 euros par mois), il permet de jouer à plus de 150 jeux Xbox en utilisant l’application Android. Pour le moment, le service ne fonctionne que via cette plate-forme, mais les choses pourraient prochainement changer.

En effet, Phil Spencer, le boss de la division Xbox, s’est exprimé sur l’avenir du service pour l’instant balbutiant. Oui, l’objectif est bien de démocratiser le Cloud Gaming. Pour ça, il faut le porter sur d’autres supports. C’est en répondant à un utilisateur de Twitter qui se demandait si xCloud allait arriver sur PC et consoles que Phil Spencer nous a donné un aperçu de l’avenir :

Oui, nous voulons le faire. C’est dans la longue liste des trucs cools sur lesquelles la team xCloud est en train de travailler et c'est l'une des prochaines étapes. Mais nous voulons que les joueurs console et PC soient capables de naviguer dessus aussi facilement que les joueurs mobile. C’est une bonne fonctionnalité du Game Pass.

Le Game Pass Ultimate pourrait donc devenir une offre encore plus intéressante à l’avenir en multipliant les plates-formes. Mais pour le moment, la chose est encore à l’état de projet. Pour jouer en streaming, il faut un téléphone ou une tablette Android. Point. Vous pouvez bien entendu profiter des jeux Xbox sur votre PC ou votre console, mais il faut avoir la machine adaptée.

A l’approche de la sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, qui embarquent chacune des caractéristiques nécessaires pour faire tourner les jeux respectivement en 4K et en 1440p, démocratiser le xCloud sur ces supports entrerait en totale contradiction avec les objectifs de Microsoft à court terme. Pourquoi s’équiper avec une machine très chère alors que votre configuration peut se trouver dans le Cloud ?

Il est vrai qu’aujourd’hui, jouer sur xCloud sur mobile est une innovation intéressante, mais nous sommes encore loin d’un confort d’une console ou d’un PC de jeu. L’avenir pourrait toutefois démocratiser le Cloud gaming à moyen termes et Microsoft sera déjà bien placé pour séduire avec un service au point et une bibliothèque bien remplie, ce qui n’est pas le cas de Stadia, par exemple.

On pourrait alors imaginer un Microsoft qui embrasse totalement cette nouvelle technologie en sortant par exemple une Xbox à prix mini, terminal pensé juste pour vous connecter aux serveurs distants pour jouer au nouveau Gears of War ou aux prochains gros titres de la console. De même, le déploiement de la 5G pourrait petit à petit démocratiser le jeu vidéo d’ampleur sur mobile ou sur des plateformes tierces, comme les smart TV. Quoi qu’il en soit, la démocratisation de xCloud est une évidence dans le futur et il serait étonnant de ne pas voir Microsoft continuer sur cette voie.

Une philosophie à l’opposé de celle de son concurrent Sony. Si le constructeur japonais mise aussi sur le Cloud Gaming avec PS Now, sa stratégie est avant tout centrée autour de la machine de jeu et surtout de ses exclusivités. Pour le moment, Sony n’a pas vraiment affiché son ambition en matière de Cloud Gaming. Pour jouer aux futurs hits sur PS5, il vous faudra une PS5.

Microsoft et Sony pourrait donc prendre deux chemins différents à l’avenir, le premier misant sur un modèle innovant à base de jeu en streaming et d’abonnement, le deuxième restant sur une formule qui a toujours fait ses preuves.

