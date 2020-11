Xbox Series S : seulement 364 Go de disponibles pour les jeux, il va falloir faire avec

La Xbox Series S n'alloue que 364 Go d'espace disque aux jeux. Le choix de Microsoft d'en faire une console “all digital” avec seulement 512 Go de capacité avait déjà de quoi étonner, même si on connaissait déjà la Xbox One S All Digital. La firme rappelle cependant que les développeurs devront alléger la taille de leurs jeux d'au moins 30% pour les rendre compatibles avec la Series S.

512 Go d'espace disque pour une console “all digital” : le chiffre a surpris les joueurs à l'annonce de Microsoft, qui ont alors espéré que le système d'exploitation ne serait pas trop gourmand en mémoire. Selon un utilisateur de Reddit qui a reçu la Xbox Series S en avance, celui-ci prendrait 148 Go de stockage, soit les mêmes capacités que la Xbox One de 2013. Les jeux devront donc se partager les 364 Go restants.

Ces caractéristiques sont évidemment loin d'égaler celles de la Xbox Series X, qui laisse disponible 800 Go sur 1 Tb d'espace de stockage à ses jeux. Microsoft se veut cependant rassurant en annonçant que les jeux de la Series S seront au moins 30% plus légers que ceux de la Series X, notamment grâce au fait qu'ils ne tourneront pas en 4K.

Un espace disque relativement petit pour une console “all digital”

“Avec un objectif de performance à 1440p et 60 fps, nous prévoyons que les développeurs ne livreront pas leurs textures les plus détaillées, ce qui devrait baisser significativement la taille des jeux”, a déclaré Jason Ronald, Directeur des Programmes chez Xbox. Ces performances permettront également à la Xbox Series S d'avoir des chargements plus rapides que sur Xbox Series X. Ronald a aussi précisé les joueurs pourront gérer l'espace occupé par leurs jeux de manière précise et personnalisée. Il sera notamment possible de supprimer certaines parties, comme exemple la l'espace occupé par la campagne d'un jeu si l'on ne joue plus qu'à son mode multijoueur.

En outre, il existe des méthodes pour agrandir les capacités de stockage de la console, comme le module d'extension NVMe qui ajoute jusqu'à 1 To de mémoire. Les jeux rétro-compatibles pourront eux être lancés à partir d'appareils externes en USB 3.1. Bien que ces solutions ne pourront pas atteindre les pleines performances de la Xbox Series S, ils pourront peut-être confirmer les dires de Phil Spencer, qui parie qu'elle se vendra mieux que la Xbox Series X.

Source : Video Games Chronicles