Xbox Series X : bruits et températures, on fait le point sur les premiers tests de performance

La Xbox Series X est maintenant entre les mains de nombreux médias. Certains d'entre eux ont d'ores et déjà publié leur premier test de performance de la console. Bonne nouvelle pour les joueurs, puisque la machine de Microsoft semble bien partie pour éviter les défauts de la précédente génération.

S'il y a bien deux problèmes qui ont marqué la PS3 et la Xbox 360, puis la PS4 et la Xbox One, c'est bien la surchauffe et les nuisances sonores. Les propriétaires de Xbox 360 se souviennent encore du fameux Ring of the death, annonciateur d'un aller simple au SAV de Microsoft. Les possesseurs de PS4, et surtout de PS4 Pro, doivent composer à un niveau sonore qui dépasse parfois l'entendement sur certains titres.

Sur le récent Marvel's Avengers, c'est très simple. La console fait un boucan de tous les diables, à un tel point qu'il est impossible d'entendre quelque chose si vous ne jouez pas avec un casque. Sony et Microsoft ont vite compris qu'il fallait axer le développement de leurs consoles respectives sur ces deux aspects cruciaux.

Une Xbox Series X loin de la surchauffe

Sony vient de confirmer que la PS5 était aussi volumineuse en raison de l'espace qu'occupe le ventilateur. Microsoft a adopté la même stratégie avec la Xbox Series X. Ce monolithe abrite un imposant ventilateur, et dispose de nombreuses ouvertures pour capture l'air sous la console et l'évacuer ensuite via la partie supérieure.

Et à quelques semaines du 10 novembre, date de lancement de la Xbox Series X, les médias ont commencé à publier leurs premiers tests de performance. Et bonnes nouvelles, les résultats sont plutôt rassurants pour la suite. Le journaliste Jeff Grubb du site Ventura Beat a procédé à quelques tests sur Hitman 2.

Sur Xbox Series X, le journaliste a enregistré une température maximale de 50,4 °C, contre 54,5° sur Xbox One X et 65° sur PS4 Pro ! Nos confrères de JeuxVideo.com ont lancé Gears 5 sur Xbox Series X. Résultat : 58,5 °C au niveau de l'évacuation et 50,4° au niveau du radiateur central. Il faut évidemment ne pas trop s'emballer devant ces résultats, Hitman 2 et Gears 5 ne sont pas des jeux next-gen et ne poussent pas la console dans ses retranchements. En revanche, il sera intéressant de voir comment la console s'en sort sur un jeu optimisé comme Bright Memory Infinite par exemple.

La Xbox Series X : silencieuse ou pas ?

Après la question de la température, qu'en est-t-il du bruit ? Va-t-on tout droit vers une autre génération de consoles aussi bruyante que des porte-avions ou à l'inverse allons-nous enfin profiter d'une petite brise ? Comme en attestent les premiers tests, on se dirige vers la seconde proposition.

En effet, la Xbox Series X semble particulièrement silencieuse. Le site américain Tweakers a décidé de mesurer les nuisances sonores de la console avec l'un des derniers mastodontes de la génération actuelle : Red Dead Redemption 2. Si vous avez joué au jeu de Rockstar Games sur PS4 Pro et sur Xbox One X, vous vous souvenez sûrement à quel point les consoles faisaient du bruit par moment (surtout sur PS4 Pro).

Ici, le résultat est sans appel : 24 décibels sur le menu principal et 25 décibels une fois en jeu, contre 27 décibels au menu et 38 décibels sur Xbox One X. Soit une différence de 13 décibel une fois en jeu. Sans donner pour autant d'informations chiffrées, le journaliste Tom Warren de The Verge assure “ne pas avoir entendu le ventilateur une seule fois, ce qui est surprenant quand on sait que ma Xbox One X peut être très bruyante sur certains jeux”.

Comme Tom Warren le précise, il sera toutefois impératif de placer intelligemment la Xbox Series X dans votre salon. Le mieux étant de l'installer dans un endroit ouvert où la console pourra respirer facilement et au maximum. En d'autres termes, la loger dans un meuble TV n'est pas particulièrement recommandé, et de toute manière sa taille massive risque de rendre l'opération difficile.

De notre côté, nous serons en mesure de vous donner nos impressions complètes sur la Xbox Series X dans quelque temps. Comptez sur nous pour analyser la bête sous toutes les coutures. Et si vous êtes intéressé par la console, mais que vous ne savez pas quel jeu acheter, Microsoft vient de publier la liste des jeux disponibles au lancement de la Xbox Series X le 10 novembre.

Source : The Verge