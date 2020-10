Xbox Series X : cette démo impressionnante montre à quel point les jeux se chargent vite

Une démo vidéo de la Xbox Series X montre à quel point la console réduit les temps de chargement à néant, y compris sur des jeux qui ne sont pourtant pas optimisés pour la plateforme next-gen.

Après les temps de chargement de la PS5 une nouvelle démo de la Xbox Series X vient de faire surface. On doit ce test indépendant au blog IGN. Les journalistes ont déjà pu mettre la main sur une console, et ils ont donc décidé de voir que sont devenus les temps de chargement avec des jeux Xbox One et Xbox 360, déjà sortis : Ori and the Will of the Wisps, Fable Anniversary, Control et Crackdown 3. On note également que les journalistes ont tenté de lancer Halo: The Master Chief Collection, Forza Horizon 4 et Gears 5, sans succès pour le moment. Ces titres ne semblent pas encore rétrocompatibles.

Néanmoins la situation devrait vite s'améliorer. On sait par exemple que The Coalition prépare une mise à jour de Gears 5 pour rendre le jeu disponible sur la Series X. Les journalistes d'IGN relèvent également que la version du firmware de la console n'est pas une version finale, et que donc les résultats que constateront les joueurs lorsqu'ils recevront la console après sa sortie le 10 novembre peuvent s'éloigner des leurs. Néanmoins leur test permet de se donner un bon aperçu des prouesses de la console pour faire oublier le plus possible ces temps morts. Car comme vous allez le voir, il ne s'agit pas que d'une pirouette marketing : tout va vraiment très très vite.

La console boote désormais en 41 secondes. La reprise rapide des jeux Ori and the Will of the Wisps, Fable Anniversary et Crackdown 3 ne prend que 8 secondes. La reprise rapide permet de reprendre un jeu là où vous l'avez laissé, un peu comme si vous l'aviez mis “en veille”. Cette reprise rapide fonctionne même si vous avez entre-temps éteint et débranché la console. Les autres résultats de la démo sont un temps de 34 secondes seulement pour charger Fable Anniversary et 41 secondes pour Control. Avec des temps de reprise de respectivement 14 secondes et 12 secondes. Vous pouvez constater ces temps de chargement dans la vidéo ci-après :