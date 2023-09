La prochaine Xbox serait hybride, entre hardware puissant et cloud gaming

Parmi les documents internes de Microsoft ayant fuité cette semaine, on retrouve la mention d’une Xbox « hybride ». Celle-ci, telle que la décrit le constructeur, profiterait à la fois de la puissance de son hardware ainsi que des serveurs de cloud gaming de l’entreprise, pour offrir une expérience encore plus immersive aux joueurs.

Hier, le monde du jeu vidéo a été quelque peu bousculé par l’immense fuite de documents internes de Xbox. De très nombreuses informations ont été dévoilées au grand jour, du refresh à venir de la Xbox Series X à la roadmap des futurs jeux de Bethesda. En outre, nous avons également eu droit à un premier aperçu des projets du constructeur concernant sa prochaine génération de consoles, dont la sortie serait prévue pour 2028.

Si certains documents datent aujourd’hui de quelques années, remettant en cause leur validité dans le contexte actuel, une présentation datant de 2022 imagine une Xbox un peu particulière, « hybride » comme la définit le document lui-même. En effet, celle-ci fonctionnerait à la fois grâce à son hardware ainsi qu’aux outils de cloud computing de la firme. Le principe est simple : décupler les performances la machine sans se reposer uniquement sur la partie matérielle.

Microsoft pourrait travailler sur une Xbox hybride pour 2028

Microsoft parle ainsi de « convergence complète » entre ses activités, « tirant parti de la puissance combinée du client et de l’informatique dématérialisée pour offrir une plus grande immersion et des expériences de jeu entièrement nouvelles ». Dans le cas où le projet aurait effectivement été validé par la direction de Xbox, il est fort probable que le développement ait d’ores et déjà commencé.

Sur le même sujet — Xbox : découvrez les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour de septembre 2023

Pour respecter les délais présentés dans le document, Microsoft prévoyait en effet de signer un partenariat avec AMD début 2023, afin de profiter de ses GPU Navi 5 et CPU Zen 6. La firme de Redmond prévoit également d’utiliser un NPU, une puce dédiée au machine learning, notamment pour intégrer une technologie d’upscaling. Les premiers devkits sont prévus pour 2027.

Mais il se peut également très bien que le projet ait été abandonné. Dans un échange également en fuite, Satya Nadella rappelle que plusieurs machines sont en cours de développement et que l’entreprise doit « rassembler ses talents en matière de systèmes afin de les aligner sur une vision unifiée », avant d’ajouter : « Nous ne pouvons pas passer d’une grande idée à une autre. Nous avons besoin d’une grande idée unique autour de laquelle rallier l’entreprise ».

Source : The Verge