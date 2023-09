Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux à venir en cette fin septembre 2023

Microsoft vient d'annoncer l'arrivée d'une poignée de jeux supplémentaires dans le catalogue du Xbox Game Pass en cette fin septembre 2023. Il y aura de quoi entre du jeu de combat compétitif, du Souls Like, du braquage organisé et l'aventure au style “pulp”.

Décidément, il fait bon être abonné au Xbox Game Pass ces temps-ci. En septembre 2023, Microsoft a envoyé du lourd avec l'arrivée d'un mastodonte dans le catalogue de son service gaming : un certain Starfield.

Si l'engouement autour du titre de Bethesda a déjà permis aux ventes de Xbox Series X d'exploser, il y a fort à parier qu'il y aura un effet Starfield sur les abonnements au Game Pass. Cela reste à vérifier. Mais ce n'est pas tout, puisque les joueurs ont également pu découvrir l'excellent Solar Ash. Et histoire de continuer sur cette bonne lancée, Microsoft vient tout juste d'annoncer l'arrivée d'une poignée de titres supplémentaires sur le Game Pass. En voici la liste complète :

Liste des nouveautés jeux inclus sur le Xbox Game Pass

Alors, quels sont les nouveaux jeux à venir sur le Game Pass entre la fin septembre et début octobre 2023 ? La réponse toute de suite :

Lies of P (Cloud, console et PC) – Déjà disponible

Party Animals (Cloud et console) – 20 septembre

PayDay 3 (Cloud, PC et Xbox Series X/S) – 21 septembre

Cocoon (Console et PC) – 29 septembre

Gotham Knights (Cloud, PC et Xbox Series X/S) – 3 octobre

The Lamplighter's League (Cloud, PC et Xbox Series X/S) – 3 octobre

Bien entendu, il faudra également composer avec quelques départs. Voici les titres qui vont quitter le Game Pass dès ce 30 septembre 2023 :

Beacon Pines

Despot's Game

Last Call BBS

Moonscar (essayez-le c'est bien)

Outriders

Prodeus (pour les fans de Quake et Doom à l'ancienne)

Weird West (une belle pépite signée par des anciens d'Arkane)

Parmi les nouveaux venus, on vous recommandera de jeter un oeil à PayDay 3, surtout si vous avez quelques amis portés sur les braquages plus ou moins organisés. On reprend la même formule : organisation et exécution de casses toujours plus complexes et dangereux jusqu'à 4 en coopération.

Plutôt accueilli avec froideur à sa sortie (à juste titre), Gotham Knights n'est malheureusement pas le digne héritier des Batman Arkham de Rocksteady. Même si le jeu n'arrive pas à la cheville de ses illustres prédécesseurs, le titre a des qualités et pourrait bien représenter une bonne surprise pour les abonnés. Et pour ceux en manque de Souls Like, Lies of P semble plutôt prometteur et se présente comme une relecture sombre et torturée du conte Pinocchio.