Une nouvelle Xbox Series X bientôt lancée, voici les premières images et la fiche technique

Microsoft a pour ambition de lancer une toute nouvelle version de sa Xbox Series X dès l’année prochaine. Grâce aux documents internes du constructeur dévoilés lors de son procès contre la FTC, nous savons à quoi elle ressemble et quelles fonctionnalités elle proposera.

Une nouvelle version de Xbox Series X devrait débarquer dans le courant de l’année 2024. Rien d’officiel là-dedans… enfin presque, puisque l’info vient de Microsoft « en personne ». Des documents internes à la société ont en effet été publiés dans le cadre de son procès contre la FTC (concernant le rachat d’Activision Blizzard). On en apprend beaucoup sur la future machine.

Cette console est présentée comme un « refresh » de la Xbox Series X, nom de code Brooklin, on peut donc supposer qu’elle a pour but de remplacer l’actuelle, commercialisée depuis 2020. Comme le montre le PowerPoint de Microsoft, on abandonne l’aspect monolithe pour un design circulaire qui rappelle un tube.

La prochaine Xbox Series X se passera de lecteur de disques

L’un des points les plus importants de ce produit, c’est l’absence de lecteur de disques. Microsoft se jetterait ainsi dans le grand bain en abandonnant cette fonctionnalité, encore présente sur la Series X (mais pas sur la S). La machine devrait embarquer un SSD de 2 To, le Wifi 6E, le Bluettoth 5.2 et un port USB Type-C en façade. Plus important encore, cette version ne devrait pas être plus cher que la précédente, puisque Microsoft insiste sur le tarif de 499 dollars. Notons qu’il ne s’agit pas d’une Xbox Series X Pro, mais d'une mise à jour, elle devrait donc offrir la même puissance. Selon les données de la firme de Redmond, elle serait lancée entre septembre et décembre 2024. La Xbox Series S aurait elle aussi le droit à un refresh, mais moins important.

En plus des consoles, Microsoft prépare une manette dédiée, nom de code Sebille. Elle sera bicolore afin de bien marquer son identité et offrira le Bluetooth 5.2, un retour haptique, un accéléromètre et un gyroscope. Les boutons auraient aussi été retravaillés pour être plus agréables.

Il ne s’agit pas d’une annonce en bonne et due forme, mais bien d’une fuite de documents internes lors d’un procès. Si l’existence de cette nouvelle Series X ne fait que peu de doutes, il faut garder à l’esprit que ces informations ont peut-être plusieurs mois. Certaines données, comme le design ou les fonctionnalités de la machine, peuvent donc être repensées jusqu'à la sortie.