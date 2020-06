Xbox Series S : sa fiche technique fuite, la version allégée de la Series X se confirme

La Xbox Series S, ou projet Lockhart, existerait bien dans les locaux de Microsoft. Cette version de la prochaine console du constructeur serait dépourvue de lecteur de disques et également moins puissante, si l’on en croit les informations de The Verge.

La Xbox Series X débarquera à la fin de l’année. Elle pourrait ne pas arriver seule, puisqu’une console sans lecteur de disque pourrait l’accompagner. Une manœuvre qui rappelle celle de Sony avec sa PS5 Digital Edition. Toutefois, il y aurait une différence majeure dans la stratégie de Microsoft par rapport à celle de Sony : la Xbox Series S, ou Lockhart, serait moins puissante que sa grande sœur.

Hier, nous vous évoquions l’existence d’un profil Lockart dans le kit de développement (surnommé Dante) de la prochaine Xbox, afin d’aider les développeurs à simuler les capacités de la console. Un nouvel indice qui témoigne de l’existence supposée de la machine. The Verge va encore plus loin aujourd’hui en donnant ses caractéristiques techniques.

Ce mode propose 7,5 Go de RAM et un CPU à la fréquence plus basse que celle de la Series X, sans plus de précision. Le GPU apporterait lui une performance de 4 Téraflops. A titre de comparaison, la Series X dispose de 16 Go de RAM dont 13 utilisables et d’un GPU de 12 Téraflops. Nous avons donc une console moitié moins puissante.

Console ou PC ?

Si Microsoft se décide à sortir cette console moins puissante, cela pourrait se montrer extrêmement intéressant. Pour le moment, Sony mise sur une console déclinée avec et sans lecteur de disques, mais aux caractéristiques similaires. Microsoft pourrait prendre son rival à contre-pied et s’inspirer du monde du PC, avec plusieurs configurations.

A lire aussi – Xbox Series X : date de sortie, prix, caractéristiques, jeux, tout savoir sur la prochaine console de Microsoft

Ainsi, la Series X pourrait être la console phare, capable du meilleur. La Lockhart, ou Series S, pourrait être destinée aux plus petits budgets, en offrantune définition moindre, comme du 1080p, ou encore des graphismes moins fins. Sachant que Microsoft a déjà expérimenté les configurations différentes avec la Xbox One, qui s’est déclinée en version haut de gamme (X) et d’entrée de gamme (S), cette stratégie est loin d’être farfelue.

De plus, l’avantage d’une console moins puissante pourrait permettre à Microsoft de gagner la guerre des prix avec un tarif imbattable pour la machine d’entrée de gamme : autour des 200 euros selon les rumeurs.

Source : The Verge