La manette Xbox Pad S renaît de ses cendres dans une version modernisée

Nostalgiques des premières manettes Xbox, réjouissez-vous. Après la sortie du contrôleur originel Duke, l'accessoiriste Hyperkin prévoit de lancer la DuchesS, adaptation moderne du Pad S.

S'il y a bien une chose que l'on ne regrette généralement pas dans le monde du jeu vidéo d'il y a quelques années, ce sont les manettes. Avant d'aboutir au design global que l'on connaît aujourd'hui, il a fallu passer par de nombreuses expérimentations. On se souvient de l'étonnant contrôleur de la Nintendo 64, autant adoré que détesté par les joueurs. Et peut-être que vos mains se souviennent douloureusement du Duke, la première manette de la première Xbox sortie en 2001.

Un engin beaucoup trop gros pour être ergonomique que personne n’apprécie à l'époque. Du moins en Europe et aux États-Unis. Les joueurs japonais eux, n'ont pas à affronter le Duke. Là-bas, les Xbox sont livrées avec le Pad S, une version plus compacte qui sera adoptée mondialement après les critiques adressées au premier modèle. Cela n'a pas empêché la marque Hyperkin, spécialisée dans la création de manettes alternatives, de ressortir le Duke en 2018. Le modèle est bien sûr revisité, avec notamment un écran LCD au centre, mais la praticité n'est toujours pas au rendez-vous. Heureusement, la petite sœur de la manette arrive.

Hyperkin va lancer la manette Xbox DuchesS, sa version moderne du Pad S de Microsoft

Pour accompagner un Duke, quoi de mieux qu'une DuchesS ? C'est le nom que portera le Pad S de Microsoft version Hyperkin. La photo que vous pouvez voir en illustration de cet article représente un modèle encore en développement. Il est donc possible que le produit final soit légèrement différent, mais on peut déjà en repérer les principaux aspects. La manette est compatible avec les Xbox Series X et Series S, Xbox One, Windows 10 et Windows 11. Au centre, un bouton de partage qui fonctionne sur les consoles X et S. La recharge se fait via le port USB-C, et un port jack 3,5 mm permet de brancher un casque audio.

Les joysticks et les gâchettes de la DuchesS bénéficient de “l'effet Hall”, ce système d'aimants qui permet à ces derniers de moins s'user avec le temps et d'éviter les “drifts”, ou dérives. Aucune date de sortie ou de prix n'a pour l'instant été annoncé. Rappelons qu'Hyperkin fait partie des constructeurs possédant une licence avec Microsoft. Leurs produits ne sont donc pas concernés par l'arrêt du support des accessoires Xbox non officiels en novembre dernier.

