Xbox : la mise à jour de novembre ajoute une fonctionnalité attendue depuis longtemps

La mise à jour Xbox November Update arrive cette semaine, accompagnée de nouvelles fonctionnalités pour l'application Xbox sur PC. Parmi elles, une option attendue par de nombreux joueurs.

Microsoft a annoncé l'arrivée prochaine de la mise à jour Xbox November Update, qui apportera un nouveau mode compact pour les joueurs utilisant des consoles portables sous Windows, la prise en charge du japonais pour les claviers virtuels sur les consoles Xbox Series X|S et Xbox One, un nouvel outil pour réparer les jeux, ainsi que d'autres améliorations.

De nouvelles bannières de notification vous permettront aussi de n'afficher que les notifications non lues dans le menu déroulant, au lieu de la liste complète des notifications actuellement affichée. De plus, une nouvelle notification permet désormais aux joueurs de savoir si un jeu qu'ils souhaitaient voir figurer sur la liste a été ajouté aux Xbox Free Play Days, qui permettent aux abonnés du Game Pass d'essayer les versions complètes de certains titres chaque week-end, sans frais supplémentaires.

L’application Xbox se dote enfin d’un mode portable

Les consoles portables telles que la Steam Deck de Valve, la Legion Go de Lenovo et la ROG Ally d’ASUS permettent d'emporter des jeux PC en déplacement, mais les écrans plus petits peuvent souvent nuire aux éléments d'interface utilisateur traditionnels, obligeant souvent les joueurs à naviguer dans des menus minuscules.

Cette nouvelle fonctionnalité a pour but de rendre l'application Xbox plus ergonomique sur les appareils à écran plus petit, en réduisant notamment la barre latérale à des icônes pour faciliter la navigation dans les menus, tout en laissant la majeure partie de l'écran pour le texte explicatif. L'idée est que vous compreniez intuitivement que l'icône « rangée de livres » désigne votre bibliothèque, et ainsi de suite. Pour utiliser cette fonctionnalité, cliquez sur votre profil dans le coin supérieur gauche de l'application et activez la bascule pour passer sur le « mode compact », a indiqué Microsoft.

Enfin, Microsoft précise que cette mise à jour apporte diverses améliorations à la navigation sur les manettes dans l'application. Une nouvelle mise à jour du firmware de la manette sans fil Xbox est également diffusée via l'application Accessoires Xbox, et comprend des corrections de bugs pour activer le mode Shift pour le mappage du clavier sur les manettes Elite Series 2 et Xbox Adaptive Controllers.