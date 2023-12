L’application Xbox affiche désormais la note du jeu, fini les mauvaises surprises

Sur PC, l’application Xbox continue d’intégrer les meilleures fonctionnalités inspirées du web pour améliorer l’expérience utilisateur. C’est donc désormais au tour de Metacritic, le célèbre site de notation, de faire son arrivée au sein du logiciel. Chaque page de jeu va ainsi afficher son score. Pratique pour dénicher les perles méconnues.

L’application, et surtout le Game Pass, c’est une très belle promesse pour les joueurs avides de découvrir de nouveaux jeux. Avec un catalogue de plusieurs centaines de titres, il y a de quoi passer des heures à trouver la perle rare sur laquelle passer ses prochaines heures. Toutefois, il arrive que les plus aventureux se risque à installer un jeu dont ils ne savent rien et d’avoir une très mauvaise surprise. Autrement dit, du temps et des ressources de gâchés.

Il existe bien des moyens sur Internet de connaître l’avis général sur un jeu, mais ils demandent par définition de se rendre sur le web, puis sur la plateforme, puis sur la page du jeu… bref, on a vu mieux en matière de gain de temps. Le plus simple serait alors d’avoir la note d’un jeu directement sur la page de celui-ci au sein de l’application, à la manière de ce que propose Steam avec ses avis. Bonne nouvelle, c’est précisément ce qui est en train de se passer.

Metacritic débarque dans l’application Xbox

Sur son compte X (Twitter), l’utilisateur Klobrille a en effet partagé une capture d’écran de la page de Starfield au sein de l’application. Comme montré dans l’image ci-dessus, une petite rubrique Metascore est apparue, en dessous de l’estimation des performances du PC. Les connaisseurs auront reconnu le nom donné à la note d’un jeu sur le célèbre site Metacritic, qui compilent les évaluations données par la presse et les joueurs.

Microsoft a donc appliqué la même recette qu’avec le site HowLongToBeat, qui permet d’avoir une estimation de la durée de vie d’un jeu directement dans l’application. Nous avons tenté de retrouver ce Metascore sur nos PC, sans succès, même après mise à jour et en nous rendant sur la page de Starfield. Il semblerait donc qu’à l’heure actuelle, le déploiement soit encore limité et qu’il va falloir être patient avant de la voir la fonctionnalité arriver par chez nous.