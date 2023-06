Xbox : la VR deviendra une priorité quand le marché sera plus important

Matt Booty, l'homme à la tête des studios Xbox, a détaillé sa position vis-à-vis de la VR/AR dans une interview pour le Hollywood Reporter. Pour le cadre de Microsoft, la demande n'est pas encore assez importante pour que Xbox se lance dans la réalité virtuelle.

Depuis quelques années maintenant, les constructeurs sont nombreux à s'être lancés dans la réalité virtuelle/augmentée. Dernièrement, un nouveau candidat est entré dans la course et non des moindres : Apple.

En effet, la marque à la pomme a présenté à la début juin 2023 le Vision Pro, un casque de réalité mixte révolutionnaire. Comme l'iPhone il y a 15 ans, la firme de Cupertino est visiblement déterminée à bouleverser le marché de la VR (que l'on peut encore difficilement qualifier de grand public).

Dans un toute autre domaine, à savoir le jeu vidéo, Sony a évidemment lancé son PS VR2, le casque de réalité virtuelle de la PS5. Et alors que l'on pourrait s'attendre à un sursaut de la part de Microsoft face à ces propositions concurrentes, il n'en est rien.

La VR n'est pas la priorité de Xbox d'après Matt Booty

En effet, nos confrères du Hollywood Reporter ont pu s'entretenir avec Matt Booty, l'homme à la tête des Xbox Game Studios. Lors de cette interview, le responsable a évoqué le regain d'intérêt d'Hollywood pour les adaptations de jeu vidéo, comme en témoigne le succès de la série The Last Of Us.

Mais surtout, le cadre a donné son avis sur l'expansion actuelle de la VR/AR au sein de l'industrie. Selon lui, il est encore trop tôt pour que Xbox et Microsoft se jettent à corps perdu dans ces nouvelles technologies.

“Je pense que pour nous, il s'agit simplement d'attendre qu'il y ait un public. Nous avons la chance d'avoir ces grandes propriétés intellectuelles qui sont devenues des franchises permanentes avec de grandes communautés. Nous avons 10 jeux qui ont dépassé les 10 millions de joueurs à ce jour, ce qui est une belle réussite, mais c'est le genre d'échelle dont nous avons besoin pour voir le succès du jeu et ce n'est pas encore le cas avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle”, déclare-t-il dans les colonnes du média américain.

Pour Matt Booty, la VR représente encore ce marché de niche qui peine à mobiliser les foules. Sur ce point, difficile de lui donner tort. Avec 600 000 exemplaires vendus lors des six semaines qui ont suivies son lancement, le PS VR2 ne peut pas vraiment être qualifié de succès commercial tonitruant. La faute notamment à un prix élevé de 600 €, soit 50 € de plus que la PS5. Et que dire du Vision Pro d'Apple qui ne se destine absolument pas au grand public, avec un tarif de départ fixé à 3499 dollars au lancement début 2024.