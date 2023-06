Xbox Game Pass : Need for Speed Unbound, The Bookwalker, voici les jeux à venir

La prochaine vague de titres pour le Xbox Game Pass a été annoncée, et au cours des deux prochaines semaines, vous pourrez découvrir des courses sensationnelles, des combats mécaniques et le plaisir de gérer votre propre salle d'arcade.

Microsoft a révélé les jeux qui seront disponibles sur le Xbox Game Pass pendant le reste du mois de juin et même au début du mois de juillet. Bien que la liste ne contienne pas d'exclusivités majeures ou de jeux first-party, un jeu de course solide de 2022 et quelques jeux indépendants intrigants en font un lot intéressant.

Malheureusement, la liste de nouveaux jeux s’accompagne également d’une liste de titres qui quitteront bientôt le service de Microsoft. Notamment, le jeu d'aventure Road 96 quittera le Game Pass à la fin du mois. Ce jeu a été lancé à l'origine sur Nintendo Switch en 2021, avant d'être décliné sur d'autres plateformes l'année suivante. En outre, DJMax Respect V, Empire of Sin, Matchpoint Tennis Championships, Olija et Omori quitteront tous le Xbox Game Pass le 30 juin.

Lire également – Xbox Game Pass : cartes de jeux, accessibilité, interface, l’appli PC fait peau neuve

Quels jeux arrivent sur le Xbox Game Pass ces prochains jours ?

Le 22 juin, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront jouer à Need for Speed Unbound, le jeu de course étant ajouté à EA Play. Le même jour, les abonnés au Xbox Game Pass de tous les niveaux pourront jouer au jeu Day One The Bookwalker : Thief of Tales. Puis, le 27 juin, Bramble : The Mountain King et FIST : Forged In Shadow Torch rejoignent la gamme Xbox Game Pass, tandis que Story of Seasons : Friends of Mineral Town fera ses débuts le 29 juin.

Microsoft a également donné aux fans un aperçu des jeux Xbox Game Pass de juillet 2023 avec sa dernière annonce Game Pass, confirmant Arcade Paradise pour le 3 juillet et Sword and Fairy : Together Forever pour le 5 juillet.

Voici un récapitulatif des jeux attendus :