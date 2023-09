Switch, Steam Deck, Razer Edge et bientôt Xbox ? Microsoft prépare aussi une console portable

Parmi les documents fournis à la FTC par Microsoft, mention est aussi faite d’une console portable.

Les documents dévoilés dans le cadre du procès opposant la FTC à Microsoft et Activision Blizzard ont mis au jour les plans pour l’avenir de la firme de Redmond. En plus de nous apprendre qu’une console de salon next-gen Xbox Series X Brooklyn est en préparation, les documents partagés par la compagnie font aussi état d’un autre appareil tout aussi intéressant : une console portable.

Microsoft a dévoilé son intention de créer une console portable qui concurrencerait la Nintendo Switch, mais aussi la tripotée d’autres appareils du même genre qui sont apparus ces derniers temps, les Steam Deck, ROG Ally, Lenovo Legion Go et autre Razer Edge. Les détails de cette « Xbox portable » sont tout simplement inexistants, mais tout laisse penser qu’elle s’inspirera largement de ce qu’on trouve chez les concurrents, à savoir un écran d’une taille confortable avec des boutons de part et d’autre.

Microsoft pourrait lancer pas moins de trois consoles en 2024, dont une portable

D’après les observateurs, Microsoft pourrait lancer sa nouvelle gamme de consoles simultanément lors d’une année 2024 qui s'annonce riche en nouveautés vidéoludiques. Si les plans exposés à la FTC sont vraiment mis en œuvre, nous devrions donc avoir droit à une nouvelle Xbox Series X sans lecteur de disque, une Xbox Series S rafraîchie, et à une console portable Xbox.

La firme de Satya Nadella commercialisera-t-elle vraiment ce produit ? Rien n’est moins sûr, tant ce marché est déjà très concurrentiel. Il y a un mois à peine, Phil Spencer, le patron de Xbox, déclarait ainsi à Eurogamer : « pour moi, ma ROG Ally est comme ma Xbox en déplacement. Parce que presque tous les jeux prennent en charge le cross-save, je peux m’asseoir et reprendre ma progression sur ma Xbox ». Il ajoutait même : « alors oui, je n’ai pas besoin que les gens achètent notre matériel spécifiquement pour jouer. La ROG Ally propose une expérience Xbox extraordinaire, même si nous ne la fabriquons pas ».