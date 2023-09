Xbox Game Pass : Starfield, Lies of P, Microsoft envoie du lourd en septembre

Microsoft vient de dévoiler la liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en septembre 2023 et autant dire qu’il y a du lourd ce mois-ci. Bien entendu, le mastodonte Starfield débarque dans le catalogue dès ce 6 septembre, tandis que les amateurs de Soul’s Like pourront également se jeter sur le prometteur Lies of P.

Après un mois d'août relativement timide en sorties sur le Xbox Game Pass, à l'exception de l'excellent Everspace 2, Microsoft compte sortir le grand jeu en septembre 2023. En effet, le constructeur vient tout juste de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir ce mois-ci sur son service gaming, et autant dire qu'il y aura du lourd ce mois-ci.

Avant de détailler les nouveautés, sachez qu'il faudra également composer avec de nombreux départs. Pour cause, 9 titres vont disparaître du catalogue dès ce 15 septembre. On retrouve notamment dans la liste le sympathique Aragami 2, le Fast FPS sur fond de métal Metal Hellsinger ou encore Sid Meier's Civilization 6 et Fuga : Melodies of Steel. Mais sans plus attendre, voyons ensemble la liste complète des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en septembre 2023.

Liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en septembre

Comme dit plus haut, il y aura des gros titres à se mettre sous la dent ce mois-ci :

Starfield (Cloud, PC et Xbox Series X/S) – 6 septembre

Solar Ash (Cloud, console et PC) – 14 septembre

Lies of P (Cloud, console et PC) – 19 septembre

Pour cette rentrée, Microsoft mise sur la qualité plutôt que la quantité comme vous pouvez le constater. Commençons évidemment par la sortie majeure du mois, voire de l'année : Starfield. Le RPG spatial tant attendu de Bethesda sera disponible sur le Xbox Game Pass (PC et Xbox Series X/S) dès ce 6 septembre 2023. Si l'engouement autour du titre a d'ores et déjà permis aux ventes de Xbox Series d'exploser ces derniers temps, on imagine sans mal que l'arrivée de Starfield va booster les souscriptions au Game Pass.

Dès le 19 septembre, les abonnés pourront également découvrir Lies of P, un nouveau SoulsLike qui repose sur une relecture malsaine et dérangée de l'histoire de Pinocchio. Une démo jouable est d'ores et déjà disponible. Une bonne occasion de découvrir la direction artistique de haute volée du titre. Concluons ce tour d'horizon avec l'excellent Solar Ash, la dernière production en date des créateurs de Hyper Light Rifter. “Au cœur d’un paysage de rêve surréaliste rempli de ruines abandonnées depuis longtemps par de grandes civilisations passées, vous incarnez Rei, une Voidrunner déterminée à ne reculer devant rien pour empêcher que sa planète ne devienne la proie de l’Ultravoid et de sa faim éternelle”.