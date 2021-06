Xbox Game Pass : plus besoin de console, vous pourrez bientôt jouer sur votre smart TV

Microsoft travaille actuellement avec de nombreux constructeurs de smart TV pour proposer une application Xbox Game Pass. Via la technologie xCloud, les utilisateurs pourront jouer directement sur leur TV. De fait, plus besoin d'avoir une Xbox, une manette suffit et le tour est joué ! Une fonctionnalité qui permettra d'ouvrir le Game Pass au plus grand nombre.

Microsoft n'a jamais caché ses ambitions avec le Xbox Game Pass, à savoir en faire le “Netflix du jeu vidéo”. En premier lieu, le géant américain a garni la ludothèque du service avec l'arrivée du catalogue EA Play, et bien entendu des jeux Bethesda avec le rachat historique de Zenimax Media pour la coquette somme de 7,5 milliards de dollars.

Désormais, Microsoft a décidé de passer à l'étape suivante en proposant une application Xbox Game Pass sur les Smart TV. Pour ce faire, le constructeur va s'appuyer sur son système de cloud gaming xCloud. Il suffira donc d'une connexion Internet solide et d'une manette pour jouer. Plus besoin d'un PC ou d'une console Xbox !

“Nous travaillons avec les fabricants de téléviseurs du monde entier pour intégrer l'expérience Game Pass directement dans les téléviseurs connectés, de sorte que vous n'aurez besoin que d'une manette pour jouer !”, explique Liz Hamren, responsable des expériences et plateformes de jeu chez Microsoft, lors du briefing prè-E3 du géant américain.

Un stick TV Xbox aussi en préparation

Outre cette appli développée pour les Smart TV, la firme de Redmond travaille également sur une sorte de Chromecast, pour diffuser directement son expérience Xbox Game Pass sur n'importe quel écran. “Nous développons également des dispositifs de streaming autonomes que vous pouvez brancher sur une télé ou un écran, donc si vous avez une bonne connexion internet, vous pouvez streamer votre expérience Xbox”, ajoute la vice-présidente de Microsoft.

Pour l'heure, nous n'avons malheureusement pas plus de détails concernant la liste des constructeurs concernés et la date de lancement de l'application TV et du stick TV Xbox de Microsoft. Il y a peu de chances d'avoir plus d'informations à ce sujet lors de la conférence E3 2021 de Microsoft ce dimanche 13 juin. En effet, le constructeur axera surtout sa présentation sur les nouveaux jeux Bethesda à venir.

Quoi qu'il en soit, l'arrivée prochaine de cette application Xbox Game Pass pour les Smart TV est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas forcément investir dans un PC ou une Xbox Series X ou Series S pour profiter des joies du service gaming de Microsoft.

Source : The Verge