E3 2021 : voici le planning de toutes les conférences

L’E3 démarre dans quelques jours et de nombreux jeux vont être annoncés pendant le salon. Chaque gros éditeur va proposer sa conférence. Nous allons avoir un week-end très chargé ! Voici le planning complet.

Après une année 2020 sans E3 pour les raisons que l’on connait, le salon californien revient avec une édition entièrement en ligne. Comme d’habitude, les éditeurs organisent leur propre conférence. EA, Ubisoft, Microsoft, Capcom… ils seront (presque) tous là. Ils annonceront leur prochains jeux et nous pourrions avoir des surprises. Nous ne nous risquerons pas au jeu des pronostics (nous vous laissons le champ libre dans les commentaires) mais nous nous attendons évidemment à des titres inédits qui nous en mettent plein les yeux.

Toutes ces conférences peuvent bien évidemment se suivre via Youtube, Twitch ou encore Twitter. En tout cas, il faudra s’attendre à une édition riche en annonces avant tout concentrées sur les consoles next-gen. Voici un planning complet des conférences les plus importantes.

Toutes les heures indiquées ci-dessous sont sur le fuseau horaire de Paris.

Samedi 12 juin

Ubisoft Forward, 21 heures

L’éditeur français y présentera ses nouveaux jeux. On peut s’attendre à y voir le nouveau The Division, un peu plus de Far Cry 6 et pourquoi pas des infos sur le prochain Assassin’s Creed.

Devolver, 22 heures 30

Encore une fois, on peut s’attendre à une conférence totalement déjantée pour cet éditeur spécialisé dans les jeux indés.

Gearbox, 23 heures

Le studio derrière Borderlands devrait dévoiler de nombreuses surprises.

Dimanche 13 juin

Microsoft et Bethesda, 19 heures

Première conférence commune depuis le rachat de Bethesda par Microsoft. La firme de Redmond se devra de frapper très fort pour alimenter sa Xbox Series X qui manque d’exclusivités fortes pour le moment.

Square Enix, 21 heures 15

L’éditeur japonais y présentera ses tous nouveaux jeux. Une conférence à ne pas rater.

Warner Bros, 23 heures

Il y a peu de chances que l’on y voit du Gotham Knight ou du Suicide Squad, selon les fuites, mais nous devrions y voir le nouveau FPS sur le thème des zombies : Back 4 Blood.

PC Gaming Show, 23 heures 30

Comme son nom l’indique, cette conférence regroupe les différents studios qui travaillent sur la plate-forme PC.

A lire aussi – Test PS5 : temps de chargement de folie, performances de jeu inédites, Sony change la donne

Lundi 14 juin

Future Games Show, 1 heure

Ici, de belles surprises en perspective et des avant-premières mondiales, nous promet-on.

Take Two, 19 heures 15

Le célèbre éditeur va y présenter ses nouveaux jeux, mais ne vous attendez pas à du GTA 6.

Capcom, 23 heures 30

Tout juste auréolé par le succès de Resident Evil VIII Village, Capcom va dévoiler ses nouveaux titres phares. On espère y voir du Resident Evil 4 Remake.

Mardi 15 juin

Razer, minuit

Certainement pas de jeux ici, mais du matos PC. Avec des Leds. Beaucoup de Leds.

Nintendo Direct, 18 heures

Sans aucun doute la conférence la plus attendue du salon. La firme de Kyoto devrait y présenter sa Switch Pro, sa nouvelle console compatible avec les écrans 4K. Les fans attendent également des nouvelles de Breath of the Wild 2.

Bandai Namco, 23 heures 25

Les fans n’ont qu’une seule et unique attente : Elden Ring ! On espère pour eux que leur patience sera récompensée.

Un calendrier bien chargé en ce qui concerne l’E3, donc, et qui devrait réserver son lot de grosses surprises. S’il n’y en a pas assez à votre goût, sachez qu’en parallèle du salon se déroule le Summer Game Fest, événement en ligne organisé par le célèbre animateur Geoff Keighley. Là encore de nombreux titres devraient y être dévoilés, même si les blockbusters devraient se réserver pour l’E3.

Il faut aussi signaler qu’EA ne sera pas présent lors du salon. Son prochain FPS phare, à savoir le nouveau Battlefield, est présenté dès le 9 juin (aujourd’hui au moment où nous écrivons ces lignes) et qu’une conférence virtuelle, l’EA Play Live, se tiendra le 22 juillet.