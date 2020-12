Xbox Game Pass : découvrez les jeux qui arrivent d’ici fin 2020, 2021 et 2022 !

Le blog Xbox Wire dévoile la liste des titres qui arriveront tout au long du mois de décembre, pour bien finir l’année en beauté ! Le site dévoile également une liste de jeux disponible sur Android grâce à leur adaptation avec des contrôles tactiles, ainsi que quelques « Perks » ou extras pour les propriétaires de Xbox Series X et S. Un blog complète la liste avec les arrivées attendues en 2021 et 2022.

Microsoft a dévoilé la liste des jeux qui rejoignent le Xbox Game Pass en décembre. Le Xbox Game Pass permet d’accéder à plus de 100 jeux premium sur console, PC et smartphones Android (via xCloud). Décrit comme le premier vrai « Netflix du jeu vidéo » l’abonnement disponible dès 9,99 € par mois donne accès à un vaste catalogue de jeux issus d’une variété d’éditeurs et de services premium comme EA Play.

Le service comptait pas moins de 15 millions d’utilisateurs au moment du lancement des Xbox Series X et Xbox Series S.

Xbox Game Pass : les jeux disponibles en décembre 2020

Voici donc les jeux qui rejoignent le service en décembre. Lorsque nous ne mentionnons pas la date, c’est que le jeu en question est déjà disponible :

Control

Doom Eternal

Haven

Rage 2

Slime Rancher

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action

Yes, Your Grace

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

Call of the Sea

Monster Sanctuary

Starbound

Unto The End – 9 décembre

Assetto Corsa – 10 décembre

Greedfall – 10 décembre

Gang Beasts – 10 décembre

GreedFall – 10 décembre

Superhot: Mind Control Delete – 10 décembre

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – 10 décembre

Les jeux suivants peuvent désormais être joués sur Android avec des contrôles tactiles, à condition de disposer de l’abonnement Ultimate :

Bloodstained: Ritual of the Night

Golf With Your Friends

Hyperdot

Ikenfell

Indivisible

ScourgeBringer

The Touryst

Vambrace Cold Soul

Deux « perks » sont disponibles ce mois-ci pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate qui ont acheté la Xbox Series X ou S :

Smite Gears 5 – The New Day Bundle TMNT Starter Pass & Rewards : 3000 points Battle Pass + accès instantané à Loki, Mercury, Osiris, Sun Wukong et leurs packs de voix ainsi que Daily Deal Token

: 3000 points Battle Pass + accès instantané à Loki, Mercury, Osiris, Sun Wukong et leurs packs de voix ainsi que Daily Deal Token Discord – 3 mois de Discord Nitro : les nouveaux membres Nitro profitent de 3 mois gratuits d’expérience Discord enrichie (normalement 9,99 euros par mois)

Microsoft annonce par ailleurs le renouvellement de l’offre découverte du Xbox Game Pass à 1 euro pour trois mois d’accès au service.

Une liste de jeux qui arrivent en 2021 et 2022 fait surface

Par ailleurs, le site Xbox-mag.net croit connaître la liste de jeux qui arrivent en 2021 et une partie de 2022. Nous n’avons néanmoins pas pu la confirmer de manière indépendante. Voici donc ce qui est censé arriver en 2021 :

The Medium – 28 janvier

Edge of Eternity – printemps 2021

Halo Infinite – printemps 2021 ?

The Good Life – été 2021

Cyber Shadow

The Red Lantern

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Final Fantasty XII: The Zodiac Age

Final Fantasy XIII

Final Fantasy XIII-2

Final Fantasy: Lightning Returns

Dead Static Drive

Killer Queen Black

SkateBird

The Good Life

Totem Teller

Way to the Woods

Cris Tales

Crossfire X (free-to-play, avec contenu exclusif Xbox Game Pass)

Genesis Noir

Everwild

The Ascent

Flight Simulator

Senua’s Saga: Hellblade 2

Grounded (version définitive)

Scorn

Psychonauts 2

The Gunk

Forza Horizon 5 (rumeur)

Avowed

As Dusk Falls

S.T.A.L.K.E.R. 2

She Dreams Elsewhere

Backbone

Lire également : Xbox Game Pass – Microsoft offre un mois de Disney + à ses abonnés

Ainsi qu’en 2022 :

Fable

State of Decay 3

Deathloop – mai

Ghostwire Tokyo

Project Mara

Starfield

The Elder Scrolls VI

Forza Motorsport

Source : Xbox-mag.net