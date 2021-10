Xbox Game Pass : Age of Empire 4, Forza 5, Microsoft annonce du lourd pour la fin d’année 2021

Microsoft annonce “un trimestre épique” à venir sur le Xbox Game Pass en cette fin d'année 2021, avec l'arrivée de titres particulièrement attendus son service gaming comme Age of Empire 4, Forza 5, Minecraft, Halo Infinite ou encore l'édition Game of The Year de Microsoft Flight Simulator.

Comme vous le savez peut-être, Microsoft va célébrer en novembre 2021 les 20 ans de la première Xbox. Pour l'occasion, le constructeur compte lancer une nouvelle manette et un casque stéréo sans fil aux couleurs de la console sortie en 2001. Mais ce n'est pas tout, la firme de Redmond veut également marquer le coup sur le Xbox Game Pass.

En effet, l'entreprise américaine nous promet “un trimestre épique” à venir sur son service gaming. Après avoir proposé Back 4 Blood et Destiny 2 en octobre 2021, Microsoft compte donc taper fort en fin d'année 2021 : “Aujourd'hui, à quelques semaines du 20ème anniversaire de Xbox, qui aura lieu en novembre, nous sommes heureux de démarrer un trimestre qui s'annonce épique avec l'arrivée de plusieurs grands jeux dans le Xbox Game Pass dès leur sortie”, déclare fièrement le constructeur.

Microsoft annonce du lourd sur le Xbox Game Pass en fin d'année 2021

Les joueurs pourront tout d'abord poser leurs mains sur le très attendu Age of Empire 4 dès le 28 octobre sur PC, tandis que Minecraft débarquera quant à lui sur le Game Pass PC dès le 2 novembre, suivi des nouvelles aventures saisonnières de Minecraft Dungeons en décembre. Les amateurs de sports mécaniques pourront eux se jeter sur Forza Horizon 5 et son incroyable monde ouvert au Mexique dès le 9 novembre sur Xbox Series X/Series S, Xbox One et PC.

L'excellent Microsoft Flight Simulator, véritable succès critique et commercial, débarquera quant à lui en version GOTY (Game of the Year) sur le Xbox Game Pass dès le 18 novembre 2021. Au programme, 5 appareils inédits, 8 nouveaux aéroports, des vols de découvertes originaux et des fonctionnalités demandées de longue date par la communauté, comme la prise en charge de DirectX12.

Et bien entendu, le 8 décembre 2021 est d'ores et déjà marqué d'une pierre blanche par tous les fans de Halo, date de la sortie officielle de Halo Infinite. Le FPS tant attendu de 343 Industries est attendu sur PC, Xbox One et Xbox Series X et les membres du Xbox Game Pass Ultimate auront le droit à des bonus mensuels sur le multijoueur du titre, qui pour le rappel sera free-to-play.