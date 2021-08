Forza Horizon 5 : Microsoft dévoile 8 minutes de gameplay à couper le souffle !

De nouvelles images de Forza Horizon5 viennent mettre l’eau à la bouche. Cette deuxième vidéo de gameplay nous fait découvrir les routes mexicaines dans une course déjantée, à base de largage d’avion et de tempête de sable. De quoi faire patienter les fans jusqu’au 9 novembre, date de sortie officielle du jeu.

Microsoft a été très modeste en prévenant les fans en amont de la Gamescom. L’éditeur s’était voulu prudent en déclarant qu’aucune grosse annonce ne serait faite lors de sa conférence. Si, effectivement, cette dernière manquait de nouveaux jeux à se mettre sous la dent, nous avons tout de même eu droit à de jolies images d’Age of Empires 4 et son magnifique trébuchet, ou encore de Flight Simulator et ses mises à jour de taille. Et ce n’est pas tout, puisque nous avons des nouvelles de Forza Horizon 5.

L’éditeur nous avait déjà comblés avec une vidéo de gameplay dantesque de 14 minutes. Hier soir, il en a donc remis une couche avec cette fois une vidéo de 8 minutes tout aussi jouissive. Amateurs de belles voitures, de sensations fortes ou tout simplement d’images splendides, vous serez comblés. Le jeu de course vous propose tout cela à la fois, le tout sous le soleil plombant du Mexique et ses paysages somptueux. Autant dire qu’il va falloir une machine qui tient la route pour le faire tourner à plein régime.

Forza Horizon5 se dévoile un peu plus dans une nouvelle vidéo de gameplay

On pourrait déplorer le manque de nouvelles informations, mais ce serait passer à côté du grand spectacle que nous offre Microsoft avec cette vidéo. On démarre sur les chapeaux de roues avec un largage depuis les airs, avant de parcourir des routes enneigées qui feraient presque peur à cette vitesse. Pas impressionné ? Peut-être que cette séquence où l’on traverse une tempête de sable saura mieux vous convaincre.

Sur le même sujet : Halo Infinite, Fable, Forza… voici la liste des jeux exclusifs qui sortiront sur Xbox Series X

S’ajoute à cela une manette sans fil customisée aux couleurs du jeu, disponible en édition limitée. Transparente, elle laisse apparaître les composants à l’intérieur sous une lumière jaune. Elle sera lancée en même temps que le jeu, à savoir le 9 novembre prochain. Ce dernier sera compatible sur PC, Xbox One et Xbox Series X et Xbox Series S.