Xbox Game Pass : 3 nouveaux jeux vont débarquer d’ici la fin novembre

Microsoft vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass d'ici la fin novembre 2023. Autant dire qu'il s'agit d'une sélection plutôt chiche, puisqu'elle comprendra uniquement trois nouveaux jeux. Malgré tout, on peut se consoler devant la belle qualité des titres proposés.

Le mois de novembre 2023 a été plutôt généreux en sorties pour les abonnés du Xbox Game Pass. Pour cause, le service gaming de Microsoft a accueilli dans son catalogue une dizaine de titres, dont certaines pépites comme l'excellent Jusant, Wartales, ou encore Like a Dragon Gaiden : The Man Who Eraised His Name et Wild Hearts.

Alors que nous approchons de la mi-novembre, Microsoft vient tout juste de révéler ce mardi 14 novembre 2023 le reste des jeux à venir sur sa plateforme d'ici la fin du mois. Il faut toutefois préciser que l'entreprise américaine a été encore une fois devancée par le leaker réputé billbil-kun, qui a publié sur Dealabs la liste des nouveaux jeux en début d'après-midi. Histoire de couper l'herbe sous le pied de l'insider, la firme de Redmond a préféré officialiser la chose rapidement.

Listes des jeux à venir sur le Xbox Game Pass d'ici la fin novembre 2023

Alors, que nous réserve Microsoft pour cette fin novembre 2023 ? Malheureusement pour les abonnés, il faudra composer avec une sélection plutôt chiche (avec une avalanche de sorties en décembre qui sait ?). En effet, seulement trois titres supplémentaires vont rejoindre le catalogue du Game Pass d'ici ce 31 novembre. En voici la liste complète :

Persona 5 Tactica (Cloud, console & PC) – 17 novembre

(Cloud, console & PC) – 17 novembre Dune : Spice Wars (Cloud et console) – 28 novembre

(Cloud et console) – 28 novembre Rollerdrome (Cloud, PC & Xbox Series X/S) – 28 novembre

Fatalement, des titres vont également quitter le catalogue ce mois-ci. Voici la liste des jeux sur le départ :

Anvil (Cloud, console & PC)

(Cloud, console & PC) Battlefield 1943 (Console via EA Play)

(Console via EA Play) Battlefield : Bad Company (Console via EA Play)

(Console via EA Play) Battlefield : Bad Company 2 (Console & PC via EA Play)

(Console & PC via EA Play) Disc Room (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Eastward (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Grid (Console via EA Play)

Sans surprise, on vous recommande chaudement de jeter un oeil à Dune : Spice Wars. Dans nos colonnes, nous avons salué les qualités de ce jeu hybride qui mélange stratégie et 4X. Dans un tout autre style, Rollerdrome saura faire plaisir aux amateurs de scoring, de fusillades endiablées et de figures acrobatiques en roller.