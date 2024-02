AirPods Max : découvrez comment rendre le casque compatible USB-C si vous êtes bricoleur

Dans une démarche qu’il veut audacieuse, l'ingénieur Ken Pillonel a réussi à remplacer le port Lightning des AirPods Max par un USB-C, offrant une alternative pratique aux utilisateurs malgré les limitations audio.

L'arrivée prochaine des AirPods Max 2, prévue pour la fin de 2024, devrait marquer un tournant avec l'intégration du port USB-C. Cette adaptation suit la récente transition des iPhone vers cette connectique plus universelle. Cette mise à jour reflète une stratégie d'harmonisation des ports chez Apple, répondant à la fois aux normes européennes et aux attentes des utilisateurs pour une utilisation plus cohérente et pratique à travers leur gamme.

Néanmoins, l'expérience passée avec l'USB-C “sur mesure” des iPhone 15 incite à la prudence quant à la compatibilité totale des AirPods Max 2 avec les accessoires tiers. Cette approche, tout en conservant l'aspect extérieur du connecteur, pourrait limiter certaines fonctionnalités, mettant en lumière les problèmes d’Apple pour d'allier l'innovation caractéristique à une utilisation fluide et sans contraintes au sein de son écosystème.

Voici comment ajouter un port USB-C sur votre Airpods Max

Ken Pillonel, un ingénieur, a découvert qu'il était possible d'éliminer le connecteur Lightning des AirPods Max et de le remplacer par un port USB-C sans compromettre l'esthétique ou la fonctionnalité du casque. Après avoir conçu un circuit imprimé sur mesure et sélectionné le connecteur adéquat, il a réussi à le charger via le nouveau port dès la première tentative. Cette modification illustre non seulement l'ingéniosité de Pillonel mais souligne également la possibilité technique de standardiser les connectiques au sein des appareils d'Apple, simplifiant ainsi leur utilisation.

Malheureusement, cette modification ne permet pas la transmission audio via USB-C en raison de contraintes techniques spécifiques à Apple. Pillonel précise qu'une telle fonctionnalité nécessiterait l'intégration d'une puce provenant d'un adaptateur de la marque, ce qui rendrait le mod moins attractif d'un point de vue coût-bénéfice. Donc avant de vous précipiter pour transformer votre précieux AirPods Max, gardez à l'esprit que cette modification est surtout une prouesse technique plutôt qu'une réelle avancée pratique. La musique ne coulera pas magiquement à travers ce nouveau port. En somme, si votre objectif est de simplifier votre collection de câbles, cette modification est faite pour vous. Sinon, il s'agit plus d'un coup d'éclat technique qu'une réelle révolution.