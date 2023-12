Des AirPods pas chers avec réduction de bruit, voilà ce que prévoit Apple pour 2024

La firme californienne s'apprête à renouveler sa gamme d'AirPods avec des modèles plus avancés et abordables, prévus pour l'automne 2024. Cette nouvelle génération, attendue avec impatience, promet d'intégrer des innovations notables, notamment la réduction de bruit active.

Apple, se prépare à lancer une nouvelle génération d'AirPods. Ces nouveaux modèles, attendus pour septembre 2024, devraient offrir un design rafraîchi, tout en conservant l'esthétique des AirPods 3. Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu'Apple envisage d'éliminer progressivement les AirPods de 2e et 3e génération, moins populaires auprès des consommateurs, au profit de cette nouvelle gamme.

Outre les AirPods 4, Apple a également des plans pour les AirPods Max et les AirPods Pro. Les AirPods Max, attendus fin 2024, devraient voir l‘ajout d'un port USB-C comme sur les Airpods Pro et de nouveaux coloris, bien que les changements techniques soient minimes. Les AirPods Pro 4, quant à eux, sont prévus pour 2025 avec un nouveau design, une puce améliorée, et des fonctionnalités axées sur la santé auditive.

La réduction de bruit active au centre des Airpods 4

Les nouveaux AirPods 4 se démarqueront par la présence de la réduction de bruit active (ANC), une fonctionnalité jusqu'alors réservée aux modèles Pro. Apple proposera deux versions, dont une qui inclura l'ANC, visant ainsi à offrir des écouteurs plus accessibles et confortables par rapport aux modèles Pro intra-auriculaires. En outre, le fait que ces nouveaux AirPods 4 ne soient pas de type intra-auriculaires (comme le sont les AirPods Pro) indique un changement de design. Ce choix de design vise à offrir un confort différent, adapté aux utilisateurs qui ne trouvent pas les écouteurs intra-auriculaires agréables à porter à la longue. Ainsi, Apple cherche à combiner l'accessibilité en termes de prix avec un confort adapté à un plus grand nombre d'utilisateurs.

Cette initiative d'Apple est une réponse aux exigences du marché qui évoluent rapidement. Avec l'augmentation de la concurrence dans le secteur des écouteurs sans fil, l'entreprise cherche à offrir des produits innovants qui se distinguent. L'ajout de la réduction de bruit active aux AirPods 4 marque une avancée significative, car cette fonctionnalité est très demandée par les consommateurs qui recherchent une expérience audio immersive.