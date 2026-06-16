Google Chrome : la prochaine mise à jour va définitivement tuer les bloqueurs de publicités

Il va falloir faire vos adieux à uBlock Origin… ou à Chrome. Google vient en effet d'annoncer la fin d'une petite faille qui permettait encore aux bloqueurs de pubs les plus populaires de fonctionner sur son navigateur web. À partir du mois prochain, ces derniers deviendront quasiment obsolètes.

Google Chrome
Crédits : 123RF

Google affirme que c'est une question de sécurité. Les utilisateurs les plus virulents rétorqueront qu'il s'agit surtout d'une manière pour la firme de mettre à contribution la montagne de données personnelles qu'elle récolte. Le résultat reste le même : d'ici quelques semaines, la plupart des bloqueurs de publicités encore fonctionnels sur Chrome deviendront quasiment obsolètes.

Google a frappé droit dans sa cible : le flag kExtensionManifestV2Disabled, encore activable depuis les paramètres avancés du navigateur. Ce dernier permet aux utilisateurs allergiques aux publicités de faire quelque chose de très intéressant : obliger Chrome à exécuter le code de Manifest V2 essentiel au bon fonctionnement des adblocks. Contrairement à Manifest V3, celui-ci autorise les extensions à accéder aux requêtes réseau en temps réel.

Sur le même sujet — Google Chrome ne se lance plus sur les tablettes Android, voici une solution pour contourner le problème

Les bloqueurs de publicités vont devenir inutiles sur Google Chrome

Ce détail est crucial pour un bloqueur de publicités, car les annonceurs mettent régulièrement en place de nouvelles techniques maketing et de nouveaux trackers pour atteindre leurs cibles. Ils ont donc continuellement besoin de s'adapter au secteur pour rester efficaces. Manifest V3 empêche complètement cela, puisqu'il oblige les extensions à définir à l'avance leur méthode de filtrage des requêtes.

Voilà pourquoi il était crucial pour uBlock Origin et ses homologues de garder à un accès Manifest V2… et pourquoi il Google a souhaité refermer cet accès. À partir du 30 juin prochain, date de déploiement de Chrome 150, le flag qui permettait le maintien de Manifest V2 sera désactivé. Chrome 151 viendra enfoncer le clou le mois suivant en effaçant toute mention de Manifest V2 de son code.

Autrement dit, il ne vous reste plus que quelques semaines pour profiter d'un Internet sans publicité, à moins de passer par un autre navigateur non basé sur Chromium, tel que Firefox.


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