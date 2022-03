Windows Defender reste le meilleur antivirus sur Windows 10

Après des années d’optimisation et d’amélioration, Windows Defender côtoie désormais les plus grands. Dans son dernier comparatif des antivirus, AVTest place l’antivirus sur la première marche du podium pour Windows 10, en lui attribuant la note maximale. Kaspersky, Norton 360 ou encore McAfee ont également obtenu le meilleur score.

Windows Defender n’a pas toujours été l’utilitaire que l’on connaît aujourd’hui. Du fait de sa gratuité, il a longtemps suscité la méfiance des utilisateurs qui préféraient le remplacer par un grand nom du domaine ayant fait ses preuves. Il faut dire qu’à ses débuts, l’antivirus n’était pas particulièrement efficace. Mais à force de persévérance et de mises à jour régulières, Defender fait aujourd’hui partie des meilleures options du marché.

Malgré quelques bugs, voire parfois quelques ratés, il est même, selon certains, le meilleur antivirus sur Windows 10. C’est en tout cas l’avis d’AVTest qui, dans son dernier comparatif, donne la note maximale à l’antivirus. Selon le site spécialisé, Defender a su proposer une protection parfaite contre les malwares, les failles Zero-day et autres pages ou emails malveillants.

Windows Defender excelle dans la protection des PC sous Windows 10

AVTest a testé Windows Defender dans trois catégories : Protection, Performances et Utilisation. Comme nous l’avons vu, c’est un sans faute du côté de la protection. Toutes les menaces et infections ont été détectées et contenues par l’antivirus avant qu’elle n’endommage le PC. Du côté des performances, son impact est également très limité.

En effet, AVTest a constaté un ralentissement de 6 % sur la navigation web et de 1 % sur les logiciels et la copie des fichiers. Les téléchargements n’ont quant à eux pas du tout été affectés par l’utilitaire. Enfin, c’est sur l’installation d’applications que l’impact de Defender se fait le plus ressentir, puisque celle-ci a été ralentie de 16 %.

Sur le même sujet : Windows Defender — l’antivirus de Microsoft est désormais aussi efficace que Kaspersky et Symantec

Enfin, la catégorie Utilisation examine la précision de l’antivirus. Ainsi, Defender n’a affiché aucun message d’alerte erroné, pas plus qu’il n’a bloqué de pages Internet par erreur. Il en va de même lors de l’installation de logiciels. En outre, notons que l’antivirus n’est pas le seul à avoir obtenu la note maximale. En effet, il partage sa place avec notamment Kaspersky Internet Security, Norton 360, ou encore McAfee Total Protection.

Source : AV-Test