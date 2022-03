Windows 11 veut révolutionner l’usage du presse-papier dans une prochaine mise à jour

La prochaine grosse mise à jour de Windows 11 pourrait bien révolutionner l’usage du presse papier. Une nouvelle version de l’application veut rendre la fonctionnalité beaucoup plus flexible et pratique au quotidien. Elle sera incluse dans une nouvelle feature appelée Smart Actions.

Windows 11 devrait bénéficier de nombreux changements lors de la mise à jour d’octobre. Cette version 22H2 apportera une toute nouvelle version du presse papier, selon Windows Latest. Celui-ci devrait bousculer nos habitudes.

Aujourd’hui, le presse papier de Windows 11 s’active en pressant Windows + V. Cette petite fenêtre dévoile les liens ou texte copiés que vous avez fait et propose aussi bien du texte que des liens, voire des emojis. La nouvelle version devrait fonctionner de la même manière, mais serait beaucoup plus flexible, et donc utile au quotidien.

Le presse papier de Windows 11 va faire peau neuve

Ce nouveau presse papier sera une application supplémentaire qui devrait être rattachée à la barre des tâches via Smart Actions. Concrètement, le texte copié devrait apparaître directement une fois le Ctrl C fait et comprendra de quel lien il s'agit. Si vous copiez une adresse mail, Windows saura qu’il faudra ouvrir Outlook si vous cliquez dessus.

Windows Latest précise que le Presse Papier enregistrera vos usages afin d’ouvrir la bonne application avec le bon lien. On n’a pas trop de détails sur son fonctionnement, mais on peut déjà envisager que cette nouvelle version soit moins « confidentielle » que la précédente. Cette dernière devrait toujours exister.

Microsoft devrait présenter cette nouveauté, ainsi que beaucoup d’autres, lors d’un événement qui se tiendrait dans le courant du mois d’avril. Il sera certainement l’occasion de voir ce que la grosse mise à jour d’octobre nous réserve.

Pour rappel, Windows 11 est sorti en octobre 2021. Si votre ordinateur Windows 10 est compatible (donc doté d’une puce TPM 2.0), il devrait avoir reçu la notification de mise à jour. Si ce n’est pas le cas, l’OS peut être téléchargé gratuitement sur le site de Microsoft. Cette nouvelle itération ne change pas drastiquement l’expérience, mais apporte un nouveau design plus moderne ainsi qu’une expérience fluidifiée.

Source : Windows Latest