Cette vidéo montre à quoi pourrait ressembler Windows 12… si Microsoft écoutait ses utilisateurs

Dans une vidéo plus vraie que nature, un internaute dévoile Windows 12. Ou plutôt Windows 12 tel qu'il pourrait être dans un monde idéal. Du processus d'installation à l'interface, tout y est.

Alors que l'on attend la version 25H2 de Windows 11, certains imaginent déjà à quoi ressemblera Windows 12. L'hypothétique nouvelle mouture du système d'exploitation de Microsoft serait dans les cartons de l'entreprise, même s'il n'est du tout sûr qu'il porte ce nom au final. En attendant, il est possible d'en avoir un aperçu concret, bien que non officiel.

L'internaute à qui l'on doit ce “mockup” possède une chaîne YouTube au nom de AR 4789. Il ne vous est peut-être pas inconnu, et pour cause : c'est lui qui proposait sa vision de Windows 12 au tout début de l'année 2024 déjà. D'ailleurs, il parle ici de Windows 12.2, une mise à jour de son système imaginaire. Logique.

À quoi ressemblerait Windows 12 s'il tenait vraiment compte des envies des utilisateurs ?

Le design de Windows 12.2 est une globalement une fusion épurée (et réussie) des interfaces de Windows 7, 10 et 11. Histoire de contenter tout le monde, la barre des tâches peut prendre l'apparence de celle des anciennes versions du système. Vous préférez celle de Windows 7 ou de Windows 10 ? Pas de problème, il suffit d'un clic.

On peut également voir l'utilisateur fictif ouvrir le Microsoft Store et installer le thème Windows Aero de Vista et 7. Le changement se fait uniquement sur le deuxième bureau créé précédemment. Quand il bascule sur l'original, le thème de Windows 12 revient.

Au-delà du design, l'utilisation de Windows 12.2 semble intuitive, fluide et complète. L'OS intègre les options que l'on s'attend spontanément à voir, là où on imagine les trouver. Il a aussi le bon goût de ne pas nous rappeler l'existence de l'assistant IA Copilot à la moindre occasion, contrairement à ce que fait Microsoft.

La mauvaise nouvelle, c'est que ce Windows 12.2 ne verra jamais le jour. La firme de Redmond ne s'en inspirera probablement même pas vu sa vision d'une prochaine version de Windows résolument tournée vers l'intégration de l’intelligence artificielle à tous les niveaux.